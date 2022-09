Camila Pimenta abre as portas da mansão da família

Com conceito Contemporaneo, a fachada da casa conta com acabamentos nobres, como mármore e madeira natural, além de elementos arquitetônicos que valorizam ainda mais a residência

Com a chegada do primeiro filho, uma nova fase se inicia, pensei em um lugar fresco, com muito verde, gostaria muito que meu filho crescesse em contato com a natureza e na tranquilidade da serra, foi aí que iniciei a busca pelo local a 50km de São Paulo.

A escolha do lote veio de um desejo em ter a vista para um grande lago, é o local perfeito para quem gosta de apreciar uma bela paisagem. O lote tem 1000 m2 e a casa 680m2 de área construída, conta com 5 suítes, piscina e uma área social convidativa.

A fachada da casa conta com acabamentos nobres (Crédito: Fernando Crescenti)

Com conceito Contemporaneo, a fachada da casa conta com acabamentos nobres, como mármore e madeira natural, além de elementos arquitetônicos que valorizam ainda mais a residência.

O luminotécnico por sua vez tem um papel muito importante não só na fachada mas por toda a residência, uma expertise que marca todos os meus projetos, a iluminação a noite transforma a fachada em um show de modernidade, assim como os ambientes internos, deixando-os mais aconchegantes.

Para a minha nova casa pensei em ambientes integrados no térreo, que permitissem a disposição de um layout diferenciado e tornando o ambiente mais arejado e com bastante incidência de luz natural, mantendo a casa sempre com uma temperatura amena e confortável.

Ao entrar no local nos damos de frente a um majestoso lustre, instalado no primeiro pavimento que trás imponência, elegância e sofisticação ao ambiente, além de ser uma estrela, valoriza toda a extensão do living.

Ao entrar no local nos damos de frente a um majestoso lustre (Crédito: Fernando Crescenti)

As paredes e forro revestidos com madeira trazem um aconchego para o local, a tonalidade clara e o pé direito alto não permitem que o ambiente fique escuro, foi tudo cuidado minuciosamente para que houvesse uma Harmonia nas escolhas dos materiais, a marcenaria foi o maior desafio, pois o bebe estava chegando e o prazo extremamente curto, a Dellano Analia Franco grande parceira do meu escritório abracou a causa e fez acontecer assim como todos envolvidos.

Os móveis artefacto e casual moveis compõe a decoração mesclando com outras peças assinadas pelo design, Pedro Franco, artista brasileiro qual fiz questão que estivesse presente pra compor com chave de ouro meu living.

Ao dispor espelhos por toda a parede e volume da escada, ampliei ainda mais o ambiente e a escada desaparece dando destaque ao mobiliário e valorizando ainda mais cada uma das peças.

No lavabo, pensei fazer um contraste impactante, assim como em meus projetos, o lavabo e uma parte em que gosto de ousar mais, para fixar na memória, além da beleza, sentimentos e experiencia, é o local mais “instagramavel “ da residência.

O painel se estende pela sala de jantar onde se transforma em uma linda adega que servirá de apoio para a mesa de jantar , com 8 lugares torna confortável a recepção de familiares e amigos, além de preencher o ambiente com sofisticação (Crédito: Fernando Crescenti)

Ao entrar no lavabo somos banhados de sensações, os espelhos combinados com iluminação e piso, criam uma perspectiva de infinito, marcando imponência e personalidade neste espaço.

No home da Tv desenhei uma peça única, com diversos acabamentos ornando entre si, as placas marmorizadas em grandes formatos permitiram abusar da criatividade para um móvel grande sem muitas emendas.

Cada espaço foi pensado para comportar uma peça exclusiva e majestosa, sem que houvesse desequilíbrio entre elas.

Na sala de TV uma peça desenhada pelo design Gaetano Pesce desenhada em 1969, a poltrona “ UP ”, um ícone do design contemporâneo chama atenção, brilhando em meio aos tons amadeirados das paredes e refletindo diante dos espelhos dispostos nas extremidades dos ambientes.

O painel se estende pela sala de jantar onde se transforma em uma linda adega que servirá de apoio para a mesa de jantar , com 8 lugares torna confortável a recepção de familiares e amigos, além de preencher o ambiente com sofisticação.

Cada espaço foi pensado para comportar uma peça exclusiva e majestosa, sem que houvesse desequilíbrio entre elas (Crédito: Fernando Crescenti)

A cozinha acompanhando a cor da casa ousei um pouco mais, com armários e pedras escuras são o toque de sobriedade e elegância da residência.

A piscina que através de um pátio interno permite integração com toda a casa, faz uso da cozinha como complemento para a área de lazer da casa, permitindo uma boa usabilidade dos espaços internos.

Ao entrar no lavabo somos banhados de sensações (Crédito: Fernando Crescenti)

No primeiro pavimento a suíte master brilha com uma vista incrível para o lago, uma cabeceira imponente e uma decoração clean, tornando o ambiente relaxante e prazeroso.

No forró um flap de Tv permite que a cama esteja voltada para vista sem nenhum tipo de interrupção visual, essa solução é muito interessante e utilizada em muitos dormitórios e áreas de lazer.

O closet foi pensando como uma vitrine, onde permite que os itens como bolsas e sapatos ganhem um destaque especial no centro (Crédito: Fernando Crescenti)

As paredes seguem com o mesmo envelopamento utilizado no térreo mantendo uma linguagem única e tornando a casa cada vez mais acolhedora e agradável.

O closet foi pensando como uma vitrine, onde permite que os itens como bolsas e sapatos ganhem um destaque especial no centro, além de um camarim com bancada em mármore que valoriza ainda mais o ambiente.