Camarote Salvador terá hotel exclusivo com salão de beleza e espaço para customização em 2023

O Camarote Salvador promete uma experiência diferenciada com o hotel

Para os foliões de plantão que já estão aguardando com ansiedade o Carnaval de 2023, podem se preparar porque vem muita novidade boa para o próximo ano de folia. O Camarote Salvador acaba de lançar um hotel exclusivo, com acompanhamento de seguranças até os portões do evento, entrega das camisas e customização in loco, salão de beleza e muito mais.

Os valores do hotel com o Full Pass do Camarote Salvador variam de R$16415 a R$21035



O Carnaval de 2023 está marcado para acontecer entre os dias 26 e 21 de fevereiro. Para melhorar ainda mais a experiência dos foliões, o Camarote Salvador terá agora o Hotel Salvador, com uma localização privilegiada no Bairro Rio Vermelho, a 12 minutos do espaço no circuito Barra Ondina.

O hotel também terá ativações de grandes marcas nacionais e internacionais, com música no rooftop por patrocinadores do Camarote Salvador



“O Hotel Salvador chega para proporcionar a experiência completa do Carnaval ao nosso público que está com a gente há muitos anos. Enxergamos como uma forma de conexão do início ao fim. A energia do camarote estará presente desde a hora do café da manhã até o momento merecido de descanso”, disse Luciana Villas-Bôas, diretora executiva da Premium Entretenimento.

O Hotel Salvador contará com suítes divididas em oito categorias, com destaque para a Suíte Super Luxo Vista Mar de 72 m², que já foi vendida na abertura das vendas dos quartos



O objetivo é gerar uma experiência ainda mais agradável aos foliões e proporcionar conforto durante os seis dias de festa. Os convidados ficarão no hotel à beira mar, com uma das vistas mais bonitas da capital baiana. Entre os atrativos estão transfer todos os dias para o Camarote Salvador, com acompanhamento de seguranças até os portões do evento, entrega das camisas e customização in loco, café da manhã com horário estendido, serviços de wellness, salão de beleza, spa, bem-estar e concierge personalizado.