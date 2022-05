Camarote Salvador lança evento “Conexão Salvador”, com banda Eva e Kevin O Chris, em São Paulo

A festa vai marcar o reencontro com o público após a pandemia

A pandemia da Covid-19 fez com que as pessoas ficassem em casa por dois anos e acabou adiando o Carnaval de 2022. Mas, é claro que o fim desse ciclo tão difícil para a sociedade precisava ser comemorado em grande estilo. Para marcar esse retorno dos grandes eventos, o Camarote Salvador está assinando o evento “Conexão Salvador”, em São Paulo-SP.

A direção criativa e cenografia do evento são assinadas por Carlos Pazetto, responsável por conceber eventos para marcas como Vogue, Louis Vuitton, Chanel, Marc Jacobs e Veuve Cliquot



Já imaginou uma festa com a mesma qualidade da Premium Entretenimento em outras épocas do ano? Essa é a proposta do Conexão Salvador, que terá a primeira edição no recém-inaugurado Pavilhão Pacaembu, montado dentro do Estádio Municipal de São Paulo. O evento acontecerá no dia 27 de agosto, das 22h às 8h.

O evento será realizado com a mesma qualidade e excelência do Camarote Salvador, que há 20 anos é considerado a melhor festa de carnaval do Brasil



“Estamos dois anos sem o contato com o nosso público. O evento traz o DNA da Premium e aquela energia do Camarote e a qualidade única de nossos serviços. É um novo filho nosso e estamos super contentes de termos conseguido tirá-lo do papel de uma maneira tão completa em um lugar incrível”, disse Luciana Villas-Bôas, diretora executiva da Premium Entretenimento.

Luciana Villas-Bôas, diretora executiva da Premium Entretenimento.



O Conexão Salvador vai simbolizar o reencontro das pessoas em um super evento de alto padrão. A festa vai contar com o melhor da música eletrônica, axé e funk, já tendo a banda Eva e Kevin O Chris como dois nomes confirmados para a grande noite. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da Ingresse. Serão 10 horas de festa open bar, com praça de alimentação, muita diversão e música boa.

SERVIÇO:

Evento: Conexão Salvador

Data: 27 de agosto de 2022

Horário: Abertura dos portões às 22h

Classificação: 18 anos

Encerramento: 8h

Endereço: Praça Charles Miller, s/n — Pacaembu

Venda de ingressos: No site da Ingresse