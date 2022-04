Camarote Sai, Hétero! e camarote Lapa irão colorir a Sapucaí com as cores do arco-íris

O badalado Bloco do Sai, Hétero! ganhou espaço e, pela primeira vez, apresenta seu camarote na Sapucaí

“Estamos trazendo o conceito do Sai, Hétero! pelo primeira vez para a Sapucaí. Em 2023, no próximo carnaval, o camarote vai ser a nova sensação da festa” explica Allex Cruz, sócio da marca.

Conheça a bloco:



Grande revelação dos últimos carnavais, o ‘Bloco do Sai, Hétero!’ surgiu em 2018 no Rio de Janeiro como uma resposta bem-humorada à discriminação sofrida por lésbicas, gays, travestis e transexuais. A ideia surgiu entre um grupo de amigos ativistas em prol da causa LGBT. A militância virou uma festa que ganhou uma mega proporção entre a sociedade carioca e começou atrair pessoas de todas as tribos, inclusive, heterossexuais. Aclamado, o ‘Sai, Hétero!’ ganhou as ruas do Rio e eventos organizados que já reuniu mais de 30 mil pessoas.



O que era uma manifestação de forma bem-humorada virou um grande negócio. Já passou pelo bloco artistas consagradas, como exemplo, Lexa, Rebecca, Pocah, além de inúmeros DJ e personalidades da noite gay. A ex- bbb Ariadna Arantes, transexual, foi eleita madrinha do carnaval 2022, por exemplo.

Novos sócios:



Um time de peso firmou sociedade para profissionalizar o carnaval do ‘Sai, Hétero!’. A ideia é criar uma megaestrutura e buscar investidores para manter viva a mensagem social contra a fobia LGBT e qualquer forma de discriminação contra minorias. Entre os novos sócios estão, o advogado e empresário Allex Cruz, Rodrigo França que é cineasta, diretor de teatro e empresario, o publicitário e produtor Anderson Oliveira, e o ativista e promotor de eventos Victor Ribeiro.



Para os novos sócios, que estão super engajados nesse projeto, o diferencial do ‘Sai, Hétero!’ é justamente o poder de reunir pessoas de todas as classes sociais, orientação sexual e gênero.