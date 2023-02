Camarote Quem O Globo terá Deborah Secco como rainha deste espaço mega exclusivo da Sapucaí

Sensação no carnaval carioca, atriz vai representar o camarote que é ponto de encontro dos famosos no Sambódromo carioca

Pela primeira vez o Camarote Quem O Globo, que está de volta à Marquês de Sapucaí como o ponto de encontro dos famosos e personalidades do mundo do samba no Carnaval 2023 no Rio, terá como rainha a atriz Deborah Secco, um dos nomes mais celebrados na folia carioca.

O local reunirá convidados especiais e artistas nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, durante os desfiles dos grupos de acesso e especial, e no dia 25 de fevereiro, para o Desfile das Campeãs.

“Ser rainha do camarote é uma honra gigantesca e vai ser muito divertido. Quero assistir todos os desfiles, sambar, me divertir, ser feliz. Quero ser uma rainha que extravasa felicidade. Essa é minha meta”, declara Deborah Secco, “Eu amo os desfiles, é onde eu me encontro mais no Carnaval, acho lindo. Sou Salgueiro de coração. Acredito que este ano vai ser a volta oficial do Carnaval”.

Música boa e animação estão garantidos com a presença de artistas que se apresentarão simultaneamente aos desfiles. Além disso, durante a festa, os convidados desfrutarão das diversas ativações das marcas, como espaço de massagem, ações de photo opportunity e distribuição de brindes. Toda a programação conta com cobertura exclusiva e multiplataforma da Quem e do jornal O Globo.

Localizado no setor 7A e B do Sambódromo carioca, o camarote irá receber cerca de 1.000 pessoas/dia e é o único exclusivo para convidados. O espaço, de três andares com frisa, terá serviço premium e bufê a noite inteira, reunindo gastronomia, bares exclusivos e experimentações. Com vista e posição privilegiadas, o local fica próximo aos julgadores da Liesa e ao recuo da bateria, além de ser um dos principais pontos de paradas das escolas para serem avaliadas também pelo júri do Estandarte de Ouro, tradicional premiação do jornal O Globo.

Além disso, em parceria com a CEDAE, o Camarote Quem O Globo será 100% neutro em carbono, efetuando o Inventário de Emissões através do GHG Protocol, uma ferramenta utilizada para entender, quantificar e gerenciar emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE).

O Camarote Quem O Globo conta com o patrocínio master de Fit Combustíveis, CEDAE, Banco Master, Credcesta, RayBan e Varilux; shopping RIOSUL como shopping oficial e meeting point; Azul como Cia Aérea oficial, Grand Hyatt como hotel oficial; parceria de EURO, Granado e My Place e Rádio Globo como rádio oficial.