Camarote Pride: Salvador recebe edição histórica no Carnaval de 2024!

Pioneiro na capital baiana, evento promete agitar o circuito Barra X Ondina

Salvador se prepara para viver um capítulo histórico em seu Carnaval a partir de 2024. Pela primeira vez, a cidade receberá o Camarote Pride, um evento dedicado ao público LGBT+ que já faz sucesso na Parada de São Paulo, atraindo mais de 4 milhões de pessoas anualmente.

Com a produção da renomada Agência ZPNG e Salvador Produções, o Camarote Pride chega à capital baiana para transformar a experiência carnavalesca. Localizado no circuito Barra X Ondina, o camarote, com dois andares e capacidade para 1000 pessoas, promete oferecer conforto, qualidade, segurança e exclusividade.

Guto Melo, idealizador do Camarote Pride, expressa sua alegria em levar o evento para Salvador: “É uma grande honra levar o Camarote Pride para Salvador, que é uma cidade que eu amo. Temos uma história com a Parada de São Paulo e agora pretendemos levar nossa alegria para o carnaval mais famoso do mundo.”

A Salvador Produções, conhecida por realizar eventos de grande porte, está entusiasmada com a estreia do camarote na cidade. Fernando Magno, CEO de Eventos da Salvador Produções, destaca a preparação para receber o exigente público LGBT+: “Tenho certeza que esse camarote chegará para abrilhantar ainda mais o Carnaval de Salvador, que já é uma festa plural e linda.”

O Camarote Pride Salvador promete uma experiência inovadora, agregando grandes atrações ao longo dos seis dias de festa. A pré-venda de ingressos já começou, com valores variando de R$ 400 a R$ 800 no lote promocional. Os convites estão disponíveis através do Bora Tickets, a bilheteria oficial do Camarote Pride Salvador. Garanta já sua entrada e faça parte dessa celebração única que marcará o Carnaval de Salvador para sempre.

Serviço

O que: Camarote Pride – Salvador

Quando: 08 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: Camarote Pride – Salvador l Avenida Oceânica, 819 – Salvador – BA

Atrações: A divulgar

Informações: @camarotepridesalvador

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br