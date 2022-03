Camarote MAR terá Nicole Bahls como embaixadora, além de Péricles e muito mais como atrações

O álbum terá três volumes inéditos de EPs, sendo que o primeiro já foi lançado

Por conta da pandemia de Covid-19, o Carnaval precisou ser cancelado em 2021. Em 2022, tudo estava para acontecer, mas por conta de uma breve onda da doença, as festas precisaram ser adiadas. A boa notícia é que o Carnaval deste ano deve acontecer em abril, no mês que vem, e o Camarote MAR já anunciou novidades.



A primeira e maior novidade é que o Camarote MAR contará com ninguém mais ninguém menos que Nicole Bahls como embaixadora do Carnaval 2022. Como uma mulher festeira que leva alegria por onde passa, não havia pessoa melhor para representar o camarote nos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.



Nicole já desfilou várias vezes na Sapucaí e sempre dá tudo de si



Nicole já fez um ensaio fotográfico, mostrando que está super preparada para assumir o posto de embaixadora. Essa parceria promete ser um sucesso, principalmente após a estreia do Camarote MAR ter bombado tanto. O segundo ano deles promete ainda mais experiências incríveis aos cariocas e turistas.



O Camarote MAR está localizado no meio da passarela do samba, no setor 6, em frente à cabine dos jurados, que é o ponto mais nobre da avenida. Inclusive, o local conta com a maior varanda da Sapucaí, são 60 metros de frente, garantindo uma visão privilegiada, além de uma enorme área de frisas.

(Fotos: Moises Pazianotto)



Entre as atrações musicais confirmadas estão Ferrugem, Mumuzinho, Atitude 67, Monobloco e Bateria da Viradouro, além de DJs fortes na cena carioca como Cix e Giordanna Forte. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site oficial do Camarote MAR e o espaço funcionará nos dias 21 a 23 e 30 de abril.

Os ingressos estão sendo vendidos no site www.camarotemar.com.br