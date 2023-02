Camarote Mar na Sapucaí tem Nicole Bahls como embaixadora pelo segundo ano consecutivo

Musa já virou ícone do carnaval Carioca e esse ano volta como anfitriã de um dos espaços mais badalados da passarela do samba

O clima já está quente para o Carnaval do Rio de Janeiro. A chegada da festa mais tradicional do País fica cada vez mais evidente quando fotos da atriz e apresentadora Nicole Bahls em fantasias belíssimas começam a aparecer por toda parte e esse ano não é diferente. Pelo segundo ano consecutivo, a musa será Embaixadora do Camarote Mar na Sapucaí.

“Estou muito animada e mal posso esperar pela chegada do Carnaval! O Mar já virou a minha casa na Sapucaí. Acredito que todos que passaram por lá no último ano, sentiram o mesmo e assim como eu, já estão contando os minutos para estar lá novamente em 2023”, afirma Nicole.

“É uma honra representar novamente esse lugar que já se tornou a minha casa na Sapucaí” – Nicole Bahls

Carioca de coração

Paranaense, a modelo se tornou a cara do Rio e principalmente do Carnaval carioca, com direito a muito samba no pé, sorriso no rosto e todos os trejeitos de uma anfitriã de primeira. Muito além da lista disputadíssima de amigos famosos que prestigiam o espaço, Bahls faz questão de curtir a festa com todos que passam por lá.

“O Carnaval é a festa mais democrática do mundo. É o momento de você curtir como quiser, ser livre. E essa é a vibe do Mar, é a minha cara! Um espaço lindo e confortável para a gente se sentir bem em se jogar na folia mesmo”.

Sobre o Camarote Mar

Uma experiência All inclusive com open bar, open food, meeting point, transfer, espaço beleza e um line up de tirar o fôlego com os grandes nomes do samba, funk, eletrônico, pagode, axé e muito mais, agradando aos mais diversos gostos. Além disso, um dos maiores diferenciais do Camarote MAR é a acústica dos ambientes, muito bem dividida, que se tornou inclusive referência para os demais.

Camarote Mar, na Sapucaí, está localizado exatamente no meio da Passarela do Samba, no setor 6



Posicionado exatamente no meio da Passarela do Samba, no setor 6, a localização em cima da cabine dos jurados garante uma visão privilegiada dos desfiles das escolas de samba, que apresentam todos os seus quesitos em direção aos jurados e consequentemente para o Camarote Mar. Além disso, o espaço conta com a maior varanda da Sapucaí, com 60 metros de frente e uma das maiores frisas, para ninguém perder nenhum detalhe do desfile.



Line up:

18/02 – Mumuzinho + Monobloco

19/02 – Thiago Martins + Kevin O Chris + Cat Dealers

20/02 – Ferrugem + Jetlag

25/02 – Saulo Fernandes + Bateria da Viradouro

*Atrações surpresas ainda podem ser anunciadas

Serviço:

Camarote MAR

Local: Marquês de Sapucaí, Setor 6