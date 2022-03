Camarote + Brasil está em contagem regressiva para celebrar a vida na Sapucaí

Sob o comando do empresário francês Alexis de Vaulx e os parceiros desta missão, preparam com carinho os serviços que estarão à disposição dos convidados nestes dias de Momo no Rio

Contagem regressiva para o Carnaval da Sapucaí e hora dos ajustes finais para os desfiles, depois de dois anos de silêncio no Sambódromo carioca. Nesse foco, o Camarote +Brasil, o mais exclusivo da Passarela do Samba, localizado no setor cinco, sob o comando do empresário francês Alexis de Vaulx e os parceiros desta missão, preparam com carinho os serviços que estarão à disposição dos convidados nestes dias de Momo no Rio.

“Considero o carnaval do Rio umas das 7 maravilhas do mundo moderno. Faremos, no Camarote +Brasil, com este tema, uma linda homenagem ao maior espetáculo da Terra e também à grande exposição que tem como tema o carnaval do Rio, atualmente na França”, conta Alexis, referindo-se à mostra “Carnaval de Rio”, em cartaz no Centre National du Costume de Scéne, único museu de figurino do mundo, em Moulins (Allier), na França.

E essa é a grande inspiração para o trabalho da Mais Maia Arquitetura, responsável por toda decoração do espaço. O arquitetos Heitor Sousa e Luciana Maia trabalharam de forma a levar a exposição para o interior do camarote, com peças de figurinos e adereços variados compondo os ambientes, além da projeção de imagens da mostra “Carnaval de Rio”. O convidado verá os desfiles do Rio e, ao mesmo tempo, se sentirá transportado para a França com antigas e novas fantasias fazendo um mix do carnaval de todos os tempos.

Destaque também para a parceria com o belo trabalho do artista plástico Ângelo Campos, um dos 30 maiores artistas contemporâneos da atualidade. Assim, a identidade visual e a originalidade do espaço estão garantidas. Ao glamour do ambiente, que terá mobiliário da Artefacto, somam-se as belíssimas criações carnavalescas do estilista Anderson Mattus, considerado o ‘rei’ do Baile do Copa, que estarão expostas no camarote.

O camarote será palco também de um grande baile de Carnaval com 400 jovens de sete ONGs do Rio, no domingo (24/04), dia do desfile das Escolas Mirins. Camerata Laranjeiras, Censotraco, Fortalecer, Fundação Gol de Letra, Instituto Ver e Viver, Instituto Desenvolvimento da Criatividade e Capacitação Rocinha , IDCC Rocinha e Miratus Cetro de Badmington estarão presentes. E um grande diferencial: todos os anos o Camarote +Brasil recebe dezenas de empresas nacionais e internacionais, pois o foco do camarote é o relacionamento. O network é uma das mais fortes características do espaço diferenciado, com 1000m2 comportando apenas 570 pessoas. “São incríveis as possibilidades de network, o que dá muito ritmo aos negócios. É fundamentalmente um camarote de business”, afirma Alexis.

E tudo com muito conforto. Além de todo o visual exclusivo, o espaço oferecerá ainda serviços de Beauty Center, Barbearia Nômade e reflexologia Granado para deleite dos presentes.

O camarote terá a única cozinha gourmet da Marquês de Sapucaí, sob o comando do chef Edson Alexandre, da Maxxima Gastronomia, com 15 anos de experiência nos camarotes do Sambódromo. Destaque também para as delícias orientais do Katmandu, de Fernanda Albuquerque, que proporcionará uma experiência gastronômica única aos convidados. Em todos os intervalos entre os desfiles das escolas haverá shows de bandas consagradas, o Rei e Rainha do carnaval; o finalista do “The Voice Brasil”, o cantor Louis Medeiros; além da primeira discoteca da Marquês de Sapucaí , com Djs tocando remix dos anos 80 e 90. O samba reina absoluto da folia, mas entre uma batucada e outra, os convidados poderão se esbaldar com os hits da Disco Music, além da animação e performances dos artistas circenses da hiperativoseventos.

“O motivo do tema do nosso camarote e também, para celebrar a vida, é o ‘novo normal ‘. Então, nada melhor do que montar uma discoteca no interior do camarote com toda a energia dos anos 80 e 90. Depois de dois anos, vamos retomar em grande estilo a maravilha que é o Carnaval do Rio”, declara o empresário Alexis de Vaulx.