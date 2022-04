Camarote Arpoador recebe shows de Orochi, Durval Lelys e mais no desfile das campeãs

O maior espaço da Sapucaí apresenta suas últimas atrações para o Carnaval 2022

Depois de quatro dias ininterruptos de muita folia, o Camarote Arpoador volta para o desfile das Campeãs com uma seleção de artistas de destaque na cena da música brasileira. Se apresentam no dia 30 de abril, na nova área de shows do Arpoador, o cantor baiano Durval Lelys, o funkeiro Kevin O Chris, o rapper Orochi e o grupo de samba e pagode Caju pra Baixo.

Na última semana o camarote recebeu em suas dependências artistas e personalidades como: Paola Oliveira, Rainha de Bateria da Grande Rio, escola campeã do Carnaval 2022, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, Rainha do camarote e Musa da Grande Rio, que assina a área beauty do espaço com sua linha de cosméticos em parceria com a Payot e a Cadiveu Boca Rosa Hair; Luma de Oliveira, Monique Alfradique, Brunna Gonçalves, Camilla de Lucas, Rafaella Santos, Mileide Mihaile, Fafá de Belém, Bruna Linzmeyer, Pedro Scooby, José Aldo, Wolf Maia e muitos outros.

Caju Pra Baixo Kevin O Chris

Fizeram shows no espaço nomes como Matuê, Xamã, Harmonia do Samba, Matheus e Kauan, Dubdogz, Papatinho, Zé Neto e Cristiano, Ferrugem, Alexandre Pires, Mc Poze do Rodo, Jota Quest, Lucas Beat e Os Mulekes.

O camarote Arpoador chega ao seu quarto ano apresentando ainda mais conforto, no maior espaço da Sapucaí. São mais de 4.800m² divididos em três andares, ocupando todos os setores 3A e 3B especiais e 5, do Sambódromo. Os diversos ambientes incluem a maior área de frisas do carnaval, garantindo a proximidade do público com os desfiles e a energia das escolas de samba.

Durval Lelys Orochi

Confira as atrações do desfile das campeãs

30/04: Sábado das Campeãs

Durval Lelys, Kevin O Chris, Orochi e Caju pra Baixo

Serviço: Camarote Arpoador

Local: Sambódromo, Av. Marquês de Sapucaí, s/nº (Setores 5 e 3A e 3B especiais)

Datas: 30/04

Ingressos: a partir de R$ 2.2020

Vendas no site oficial do Camarote Arpoador

Meeting point:

Retirada de kits e transfers saindo do Shopping Fashion Mall

Estr. da Gávea, 899 – São Conrado, Rio de Janeiro

Ponto extra de saída e chegada de transfers: Vogue Square

Av. das Américas, 8585 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro