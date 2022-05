Camarote Arpoador bomba no Desfile das Campeãs; Mel Fronckowiak, Bianca Andrade, Malvino Salvador e outros artistas marcaram presença

A noite das escolas de samba campeãs reuniu personalidades e artistas, que curtiram a festa na maior área de frisas do carnaval, com shows de Orochi, Durval Lelys e outros

Famosos se reuniram no sábado (30/04) para assistir ao Desfile das Escolas de Samba Campeãs do Carnaval Carioca 2022, no badalado Camarote Arpoador, que recebeu artistas e personalidades para celebrar a festividade.

Entre os convidados, marcaram presença o ator Rodrigo Santoro e sua esposa Mel Fronckowiak, Bianca Andrade, Malvino Salvador, Leona Cavalli, Julianne Trevisol, Mileide Mihaile e Liziane Gutierrez, entre muitos outros.

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak (Foto Juliana Ferrer/Agência Labbi) Bianca Andrade (Foto Juliana Ferrer/Agência Labbi)

Santoro falou sobre a experiência do evento: “O estereótipo do carnaval é a curtição, mas existe uma história por trás disso. Aqui ele representa a cultura de forma única e eu acho muito importante e emocionante ver que ele está acontecendo. Tem muita gente por trás do que vemos na passarela”.



Com mais de 4.800m², divididos em três andares, ocupando todos os setores 3A e 3B especiais e 5 da Marquês de Sapucaí, o camarote apresentou ainda mais conforto aos presentes, com a maior área de frisas do carnaval, o que garantiu a proximidade do público com os desfiles das escolas de samba.

“Eu estou muito feliz que as coisas estão voltando ao normal. Normal pra mim é isso, as pessoas voltarem a se encontrar, se reunir, se abraçar. Vamos confraternizar, o Carnaval é uma festa do povo, o povo carioca, o povo brasileiro. A gente precisa de contato, de abraço, de afeto e o Carnaval traz isso. É um momento de felicidade. Eu sempre amei Carnaval!”, declarou Malvino Salvador.

Mileide Mihaile (Foto Juliana Ferrer/Agência Labbi) Liziane Gutierrez (Foto Juliane Ferrer/Agência Labbi)

A noite das campeãs ainda contou com apresentações dos artistas Orochi, Durval Lelys, Kevin O Chris e Caju pra Baixo, durante os intervalos, no novo espaço para shows do Arpoador.

Durval Lelys (Foto Juliana Ferrer/Agência Labbi) Bianca Andrade (Foto Juliana Ferrer/Agência Labbi)

Durante o carnaval, o camarote recebeu personalidades como Luma de Oliveira, Bruna Linzmeyer, Pedro Scooby, Toni Garrido, Brunna Gonçalves, Rafaella Santos, Mileide Mihaile, Fafá de Belém, José Aldo, Wolf Maia, Pedroca Monteiro, Guilherme Fontes, Kadu Moliterno e outras, que abrilhantaram o evento.

Fizeram shows no espaço nomes como Matuê, Xamã, Harmonia do Samba, Matheus e Kauan, Dubdogz, Papatinho, Zé Neto e Cristiano, Ferrugem, Alexandre Pires, Mc Poze do Rodo, Jota Quest, Lucas Beat e Os Mulekes.