Caito Mainier chega para liderar processo criativo do Porta dos Fundos

Porta dos Fundos promete continuar surpreendendo o público com novidades e muito bom humor

O grupo de humor Porta dos Fundos acaba de anunciar a contratação de Caito Mainier como diretor artístico. Com a missão de liderar o processo criativo das produções e colaborar na criação de novos formatos, Mainier promete trazer ainda mais inovação e experimentação para o grupo.

Caito Mainier é um dos profissionais mais engajados no mercado audiovisual nos últimos anos

Com vasta experiência no mercado audiovisual, Caito Mainier é um roteirista, ator, produtor, diretor e editor desde 1999, com diversos trabalhos importantes no mercado nacional, como diretor geral e editor chefe de “Lady Night” e roteirista, ator e editor do “Choque de Cultura”. Além disso, já foi premiado pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e Prêmio Risadaria, indicado ao Emmy Kids Internacional e ao prêmio ABRA de roteiro, e este ano concorre à categoria de variedades no APCA por seu trabalho em “Lady Night”.

Do Choque de Cultura para o Porta dos Fundos

Para Fábio Porchat, um dos sócios do Porta dos Fundos, a chegada de Caito é uma grande conquista: “Encontramos um roteirista com o DNA do Porta dos Fundos e que tem entendimento total do que é um roteiro de comédia”, afirma.

Caito Mainier acredita no potencial de crescimento do Porta dos Fundos, que já é considerado o principal produtor de humor do país. Ele acredita que o grupo consegue entregar diversos formatos, tanto clássicos para TV e streaming quanto para a internet e as redes sociais, que são o DNA da empresa.

Com a contratação de Caito Mainier, o Porta dos Fundos promete continuar surpreendendo o público com novidades e muito bom humor.