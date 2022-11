Caetano Veloso relembra parceria com Gal Costa em ‘Sorte’

A expoente da MPB teve sua morte divulgada na manhã desta quarta-feira (9)

Nesta quarta-feira (9) foi divulgada a morte da cantora e compositora Gal Costa, de 77 anos, pela sua assessoria. Uma das maiores cantoras do Brasil deixa um legado de musicalidade, força e diversos clássicos, como “Baby” e “Meu nome é Gal”.

Nas redes sociais, diversos artistas lamentaram o falecimento de Gal, dentre eles Caetano Veloso, seu conterrâneo da Bahia e com quem se apresentou diversas vezes. No Twitter, Caetano repostou um vídeo publicado originalmente no perfil da cantora, duas horas antes da divulgação da sua morte, onde os dois cantam juntos o hit “Sorte”.

Com 57 anos de carreira, a artista passou por uma cirurgia para retirada de um nódulo a fossa nasal direita e, por isso, havia parado de fazer shows por um tempo.

A causa do seu falecimento ainda não foi divulgada.