”Cada vez menos as marcas contratam por número de seguidores e sim por conteúdo”, declara Fatima Pissarra, CEO da agência Mynd, em entrevista para Joyce Pascowitch

De cantores, influencers a ex-bbbs, ao lado de Preta Gil e Carlos Scappini, a diretora de marketing é responsável pela carreira de mais de 400 artistas

Provavelmente você já cantarolou algum trecho de “Bonde da curtição Engov”, nas vozes de Pocah e Mateus Carrilho ou até dançou um pisero ao ver o comercial com Gil do Vigor e Barões da Pisadinha pro Ifood. Por trás de campanhas publicitárias como essa que vemos na televisão ou aquelas famosas publis nas redes sociais, há uma equipe de marketing cuidando de cada detalhe desde a curadoria, o fechamento do contrato e a entrega do trabalho.

Quando falamos em construção de carreira, independente do segmento, é muito importante analisar todo o cenário de determinada proposta de acordo com o propósito do artista.

Esse foi apenas um dos temas abordados por Joyce Pascowith no programa “Glamurama” ao receber Fatima Pissarra, um dos maiores nomes dentro do mercado publicitário com mais de 20 anos de experiência na área, em entrevista ao vivo.

Fatima Pissarra, grande nome do mercado publicitário, afirma que números de seguidores não são mais determinantes para fechar grandes contratos

A fundadora da Music2/Mynd em 2017, ao lado da sócia-diretora Preta Gil e do co-fundador Carlos Scappini e responsável por grandes campanhas como as citadas no começo dessa matéria, conta que inicialmente detectou a carência de marketing no cenário musical: “Eu percebia que geralmente existia só o empresário que ia lá e negociava os shows, mas não tinha muita noção de como lidar com as questões do marketing, de precificação etc. Depois a demanda foi aumentando, principalmente com a pandemia que acelerou muito o processo digital e hoje atendemos de tudo”, compartilha.

Hoje a Mynd cuida da carreira de mais de 400 artistas de todos os segmentos possíveis. São diversos ex-bbbs como a Thelminha, campeã do BBB20 e Gil do Vigor que fez história no BBB21 e até chefs de cozinha. “Inclusive a gastronomia é um segmento que está em alta e é muito rentável. Aqui cuidamos da carreira da chef Irina Cordeiro, por exemplo”, acrescenta.

No cenário musical, há uma quantidade expressiva de artistas que contam com o agenciamento de carreira da Mynd. Questionada pela anfitriã Joyce Pascowith, Fatima Pissarra conta que já viu muitos artistas crescerem de forma exponencial. “A Luisa Sonza mesmo está com a gente há cinco anos. Quando ela chegou até a Mynd, ela desabafou comigo e disse:’ninguém acredita em mim’. E eu sempre a ouvi, inclusive ela é muito inteligente. E hoje está aí com cada vez mais sucesso”, compartilha.

Em entrevista para o canal “Glamurama”, Fátima Pissarra compartilha sua experiência no mercado publicitário

Fatima Pissarra, comentou ainda sobre a experiência da Mynd com a Pepita, artista LGBTQIA+ que teve uma transformação na carreira desde que chegou à agência.”Quando a Pepita chegou pra gente, ela era uma cantora de funk, mas sempre que a gente conversava com ela, ouvíamos a quantidade de ideias e projetos que ela tinha. Aos poucos fomos entendendo melhor o propósito e construindo juntas”, desenvolve. Além de Pepita, há também vários outros artistas LGBTQIA+ que fazem parte do time da Mynd, entre eles a cantora Urias, a cantora Aretuza Lovi e a própria Pablo Vittar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos números

Para Fatima Pissarra, a era de contratação de influencers pela quantidade de seguidores, está chegando ao fim. Agora, o artista precisa preencher muitos outros requisitos para chamar atenção das marcas. “Não adianta ter zilhões de seguidores e só postar fotos. Uma hora ele vai ter que se posicionar, ter uma fala”, acrescenta.

Fundadora da Music2/Mynd, Fatima Pissarra afirma que a pandemia trouxe mais segmentos para o digital

A especialista em marketing cita o exemplo da Camila de Lucas, hoje ex-bbb21 e com mais de dez milhões de seguidores, Camila começou a ser atendida pela Mynd quando ainda era uma microinfluenciadora. “Quando começamos a trabalhar com a Camila ela tinha apenas 60mil seguidores, estava ainda no comecinho e se descobrindo”, exemplifica.

A entrevista que durou cerca de uma hora pode ser vista na íntegra no canal do YouTube “Glamurama”.