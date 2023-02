Cacau Jr. lança quatro faixas do projeto audiovisual “Pagode do Cacau”

O cantor, que já passou pelo grupo Soweto e tem parcerias de sucessos com artistas como Lexa, Mc Guimê e Dudu Nobre, trará releitura de sucessos já bem conhecidos pelos amantes do samba e pelos fãs que frequentam os seus pagodes

Destaque no mundo do pagode nos últimos anos, o cantor e compositor Cacau Jr. está lançando em todos os aplicativos de áudio e no Youtube, as quatro primeiras faixas do DVD “Pagode do Cacau”. O cantor, que já chegou a ser vocalista do grupo Soweto, mas se encontrou de verdade na carreira solo, gosta de navegar pelo gênero resgatando canções e as interpretando à sua maneira.

A parte 1 do DVD “Pagode do Cacau” pode ser ouvida em todas as plataformas digitais

Característica que se torna ainda mais evidente no Bloco 1 do projeto, que estará disponível para os seus fãs a partir da sexta-feira, dia 10 de fevereiro, trazendo músicas como “Sonhos e Planos”, “Meu Amor Maior”, “Um Dia Pra Nós Dois” e “Caixa Postal”.

Produzido pelo próprio cantor, em parceria Stênio Madeira, e com arranjos de Erique Resende, o projeto “Pagode do Cacau”, conta ainda com outras 20 faixas, que serão lançadas ao longo do ano, divididas em cinco blocos, com quatro músicas cada um deles. A maioria delas, são sucessos já bem conhecidos pelos amantes do samba e pelos fãs que frequentam os seus pagodes. Além de quatro outras músicas inéditas, de autoria de Cacau Jr. e outros compositores como Rafael Brito e Bruno Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto.

“O ‘Pagode do Cacau’ tem o romantismo típico do pagode, mas com uma pegada mais pra frente”, declara o cantor

O audiovisual foi gravado em 2022 no 2R Estúdio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. “Foi um projeto muito bem planejado e elaborado, feito com muito carinho e gravado por músicos de alto gabarito, que já tocam com outros grandes também. O que acabou demandando um tempo um pouco maior para encaixar todas as disponibilidades de agendas. Queríamos um trabalho de alto nível e com muita qualidade”, explica Cacau Jr.

O cantor, que tem parcerias de sucesso com artistas como Lexa (Para de Marra), de quem foi padrasto por muitos anos, MC Guimê (Eu sou Favela) e Dudu Nobre (Um Sinal), falou ainda sobre as suas expectativas para o lançamento que promete também dar nome a sua próxima turnê e uma série de projetos que estão por vir ao longo de 2023. “O ‘Pagode do Cacau’, tem o romantismo típico do pagode, mas com uma pegada mais para frente. Coloquei um pouco mais da minha identidade nele e espero que a galera curta bastante, dance e cante muito. Porque é um trabalho musical que fala a língua da massa e traz músicas já consagradas e queridas pelo grande público”, concluiu o Cacau Jr., sem esconder a ansiedade e empolgação para a chegada do projeto.