Cabelo dos Famosos: Como as celebridades da música, do futebol e da TV escolhem o corte ideal?

O Barbeiro dos famosos, Diego Henrique, ensina que é preciso analisar o formato do rosto do cliente antes de indicar um corte.

Os homens estão cada dia mais vaidosos e por isso buscam profissionais que saibam valorizar sua aparência através do corte de cabelo. O barbeiro Diego Henrique, conhecido por ter vários artistas e atletas na sua lista de clientes, explica que é preciso analisar o rosto do cliente para escolher o que ficará melhor para o formato da sua face, o famoso visagismo.

Cantor Compadre Washington

“Cada corte é baseado em cima de algo chamado visagismo, que de acordo com o formato do rosto do cliente direcionamos para um corte que mais combina. O visagismo é o conjunto de técnicas que usamos para valorizar a beleza de um rosto. Para isso, é realizado um estudo das características físicas da pessoa. Eu sempre aponto para o cliente o que ficará melhor nele, mas claro, que sempre respeitando a sua liberdade de escolha”, conta Diego Henrique.

Jogador Alexandre Pato

O rosto mais comum entre os homens é o retangular. Quem tem esse formato costuma possuir o queixo mais pontudo e a testa maior, Diego Henrique explica que o volume é o grande truque a se analisar nesses formatos. “Para este formato de face, manter a lateral mais baixa e volume no topo do cabelo é uma ótima solução. O volume tira a atenção que antes era toda do queixo, harmonizando o rosto”, ensina o profissional.

Funkeiro Kevin o Cris

Diego Henrique, mora e trabalha em Orlando e possui na sua carteira de clientes personalidades como, os jogadores Alexandre Pato, e o venezuelo ex-Santos Yeferson Soteldo, além dos cantores Compadre Washington e Kevin o Cris. Segundo o profissional, é comum os clientes chegarem com fotos mostrando como querem ficar. “Sempre trazem exemplos de como querem parecer. Alguns anônimos sabem que atendo algumas celebridades e querem o mesmo corte, mas nem tudo que dá certo e um combina com o outro”, justifica.

O profissional ensina que os cortes clássicos costumam combinar com a maioria dos formatos de rostos, podendo ser executados em cabelos curtos ou longos. Para os mais gordinhos, o corte perfeito é o mais baixo possível na lateral, assim alonga o rosto.