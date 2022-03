Buscando um futuro mais sustentável, CHANDON compartilha os desafios da colheita de 2020

Neste ano, os desafios da marca com a safra foram ainda maiores

Considerado um dos espumantes mais excepcionais do mundo, poucos brasileiros sabem que a CHANDON tem o próprio vinhedo nas Serras Gaúchas, em Encruzilhada do Sul. A vinícola traz um novo olhar para o futuro da Viticultura Sustentável na elaboração dos espumantes e a equipe da marca comentou sobre o assunto e os desafios da colheita.

“O conhecimento é o resultado de uma conversa permanente entre o vinhedo e a vinícola da CHANDON; nossa história com a comunidade da CHANDON é uma relação de longo prazo e uma troca fundamental” diz Philippe Mével, enólogo chefe da marca



A CHANDON se dedica a elaborar os espumantes de forma responsável e sustentável desde 1973 e, em 2000, a marca começou a ter o próprio vinhedo. Inclusive, o local foi a primeira vinícola brasileira a receber a certificação PIUP (Produção Integrada de Uva para Processamento), de viticultura sustentável, para elaboração de espumantes.

A CHANDON acredita que o espumante é mais do que um produto agrícola, é a reunião de uma comunidade de talentos em busca de um resultado excepcional e sustentável



A certificação ganhada pela marca é um resultado de técnicas de sustentabilidade, como redução do uso de produtos químicos e estímulo as defesas naturais da videira. Mas, em 2022, a CHANDON revelou que a vinícola enfrentou problema com a safra, mas usou o pioneirismo e a expertise para continua garantindo a qualidade dos espumantes.

A pandemia foi um fator extra que afetou a adaptação de safristas, os quais precisaram se adequar às medidas de biossegurança para a Covid-19



Em 2022, a marca lidou com altas temperaturas que poderiam afetar a qualidade das uvas e, consequentemente, dos espumantes. Por conta disso, a equipe de enologia acompanhou com precisão a curva de maturação das uvas, tomando a decisão de antecipar e acelerar a colheita das uvas mantendo o ponto de maturação desejado, preservando a acidez e um teor de açúcares moderado, mantendo desta forma o frescor, a leveza e a delicadeza aromática que caracterizam os espumantes da CHANDON.