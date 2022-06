Burger King é eleita a marca mais criativa do ano no Festival de Cannes pela 3ª vez consecutiva

BK Brasil conquistou dois Leões de Ouro, três de Prata e três de Bronze, em quatro peças, e se consolida com mais campanhas vitoriosas na edição 2022 da premiação

O Burger King Brasil conquistou o prêmio de “Marca Mais Criativa do Ano” no Festival de Cannes de 2022, pela 3ª vez consecutiva, e se tornou a primeira marca a levar o título em tantas edições seguidas, em toda a história da premiação.

A campanha Burger King Bugado levou dois prêmios Leões de Ouro na categoria Mobile Lions, que premia peças publicitárias desenvolvidas para dispositivos móveis e na categoria Brand Experience e Activations

O troféu especial é uma homenagem às marcas que usam com sucesso a criatividade como alavanca para impulsionar seus negócios. Dos 24 prêmios recebidos pela marca Burger King ao redor do mundo, oito deles foram conquistados pelo Burger King Brasil, em quatro peças diferentes.

Esse número consolida o BK Brasil como a operação da rede com mais campanhas premiadas em todo o mundo no Festival 2022. O BK Espanha vem na sequência com três peças. O Burger King finaliza sua participação na 68ª edição do Festival de Cannes com 24 leões, sendo seis de Ouro, quatro de Prata e 14 de Bronze.

Os títulos premiados foram: “Burger King Bugado”, com dois Leões de Ouro, um de Prata e um de Bronze, “Combo Impossível” e “Como Explicar?” ambos com Prata e “Delivery TikTok”, com Bronze.

“Uma conquista que entra para a história do Burger King Brasil. Um momento de celebrar com muita alegria e uma oportunidade para agradecer e aplaudir ao nosso time e a todos os profissionais que, com suas ideias brilhantes, promovem campanhas criativas, inspiradoras e corajosas, que elevam a nossa marca a patamares históricos”, comemora Ariel Grunkraut, CMTO de Burger King do Brasil.

A campanha Burger King Bugado levou dois prêmios Leões de Ouro na categoria Mobile Lions, que premia peças publicitárias desenvolvidas para dispositivos móveis e na categoria Brand Experience e Activations. A peça Delivery TikTok conquistou o Leão de Bronze na categoria Direct, Combo Impossível e Como Explicar? foram premiadas com Leão de Prata na categoria Media, assinadas pela agência David.