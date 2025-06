Bruno Neves e Javier Viveiros anunciam megaevento empresarial no Paraguai

A Ciudad del Este, no Alto Paraná, foi palco do lançamento oficial, nesta quarta-feira (11), da Paraguay Business Week 2025, evento que promete ser o maior encontro empresarial do país. Entre os destaques da programação estavam Bruno Neves, criador do Portal Paraguai, e o Vice-Ministro da REDIEX, Javier Viveiros, que durante entrevista reforçou o protagonismo crescente do Paraguai no cenário de investimentos da América do Sul e a importância estratégica do evento para atrair investidores globais. ” Queremos mostrar ao mundo o que o Paraguai tem a oferecer, principalmente o departamento de Alto Paraná, que faz fronteira com o Brasil e com a Argentina. É uma região estrategicamente muito importante em termos de logística”, afirma Viveiros.

Vice-ministro da REDIEX e criador do Portal Paraguai destacam vantagens econômicas e logística estratégica do país.



A Paraguai Business Week, que ocorrerá de 8 a 10 de setembro, será realizada em conjunto com três grandes feiras: o Alto Paraná Invest Forum, a Expo Paraguai-Brasil (16ª edição) e a Expo Maquila (9ª edição). Junio Dantas, vice-presidente da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, resumiu o impacto: “É um evento histórico. Sem dúvida, o maior do Alto Paraná e já um dos mais relevantes do Paraguai”.



Javier Viveiros, destacou a importância da REDIEX como impulsionadora de oportunidades, já que é considerada uma dependência do Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai, responsável pela promoção de investimentos, exportações e inovação. “Estamos trabalhando ativamente, não apenas com o Brasil, mas com todos os países da região, para divulgar um pouco mais sobre o Paraguai e o que ele tem a oferecer. Por isso este evento se torna algo muito importante, não apenas em nível local, mas também internacional”, conta o Vice-Ministro da REDIEX.



Bruno Neves, criador do Portal Paraguai, plataforma que virou referência em conteúdo sobre o país, destacou os diferenciais que vem atraindo investidores: “O país oferece uma combinação de estabilidade macroeconômica, benefícios fiscais, mão de obra competitiva e apoio institucional, que tem atraído empresários do mundo inteiro, inclusive muitos brasileiros. Não é mais uma segunda opção, mas a primeira escolha para muitos empresários”.



Dados do Ministério da Economia paraguaio reforçam o cenário, com crescimento do PIB de 4% em 2025, inflação controlada e dívida pública sustentável (41,1% do PIB), metade da brasileira. Além disso, o regime tributário territorial – que não taxa rendas externas – e custos imobiliários acessíveis (de US$ 600 a US$ 2.000/m² em Assunção) são atrativos para estrangeiros.



“Hoje nós somos procurados por empresários, donos de indústrias de diferentes partes do mundo, desde o Japão, Portugal, Espanha, Brasil… São milhares de empresários e investidores buscando por essa segurança que o Paraguai oferece”, avalia Bruno.

Expectativas para setembro e o papel do Portal Paraguai

Com o sucesso do lançamento, as expectativas para o evento em setembro são altas. A cobertura do Portal Paraguai, segundo Bruno, seguirá intensa. “Para nós do Portal Paraguai é uma honra ter a confiança dessas entidades tão importantes para o desenvolvimento do país. Ficamos muito honrados com nossa parceria estratégica e de sucesso”, afirma.



Com clima favorável, segurança, estabilidade macroeconômica, benefícios fiscais e apoio institucional, o Paraguai tem se estabelecido não apenas como oportunidade promissora de negócios, mas como um destino estratégico. “É realmente uma semana de negócios muito importante, a mais importante do país. Estamos muito felizes, na REDIEX e no governo nacional, por poder impulsionar e trabalhar em conjunto com o setor privado nessa iniciativa tão relevante para o país”, finaliza Javier Viveiros.

Fique atento!

Evento: Paraguay Business Week 2025

Data: 8, 9 e 10 de setembro

Local: Hotel Nobile – Ciudad del Este

Acompanhe a cobertura do evento no Portal Paraguai e redes sociais (@portalparaguai).