Bruno Moraes e Felipe Prior encontram Gabriel Medina durante trabalho em Santa Catarina

O trio se reuniu em uma praia de Santa Catarina

Os fãs de esportes e Big Brother Brasil foram a loucura essa semana ao descobrirem que Bruno Moraes, Felipe Prior e Gabriel Medina se encontraram em Santa Catarina. O trio passou um fim de semana na praia do Rosa, em Santa Catarina, e aproveitou para curtir alguns momentos juntos e relaxar.

Gabriel Medina foi super sociável e tirou foto com pessoas que estavam na pousada, inclusive, com Marlene Pacheco e Marcus Pacheco, responsáveis pelo local



O sul do país estava agitado no último fim de semana. Os amigos de longa data Felipe Prior e Bruno Moraes, do canal Blog do Baxo, se encontraram a trabalho e acabaram conhecendo também o surfista e três vezes melhor do mundo, Gabriel Medina.

“Foi um fim de semana cheio de compromissos, mas muito incrível, sempre admirei o Gabriel e foi uma honra conhecê-lo”, disse Bruno.



Quem recebeu esse trio de peso foi a pousada Morada do Sol Nascente, na praia do Rosa. Marlene Pacheco, responsável pelo local, falou sobre como foi. “Já hospedamos alguns famosos que agradaram principalmente da privacidade, tranquilidade e conforto da casa. Proporcionamos privacidade e um ambiente harmonioso com uma vista panorâmica e deslumbrante da praia de Rosa – sul e da Lagoa do Peri”, concluiu.