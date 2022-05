“Bruno contra o baixo-astral”: após vencer um câncer, participante do MasterChef Brasil 2022 quer fazer tudo que deixava para depois

O mineiro, de descendência italiana, também adora cantar em karaokês e diz que deseja vencer o talent show sendo a pessoa que ele é

Se alguém sabe o que é encarar e vencer um grande desafio, essa pessoa é Bruno Nogueira, de 34 anos. O competidor do MasterChef Brasil 2022, de Barroso/MG, se recuperou de um linfoma e, após essa experiência, decidiu ir em busca de tudo aquilo que sempre deixou para depois.

Nas horas vagas, o dentista diz que ama cantar, mas que não chega a ser um cantor profissional, se não ele estaria participando de outro programa.

“O Bruno é um cara feliz e de bem com a vida. Eu amo cantar! Ah, eu gosto de cantar tudo, eu sou cantor de karaokê, sabe? Se eu cantasse bem eu não estaria no MasterChef, eu tava em outro lugar, né? Não necessariamente canto bem, eu gosto de cantar, são extremos, sabe? Cantar me tira um pouco dessa tensão do programa. Eu sou muito do ‘fair play’, sabe? Eu não quero perder pro pior, eu quero ganhar do melhor. Eu faço todo mundo ir pra cima, e vamos cantar, e vamos dançar. E xô baixo-astral. ‘Bruno contra o baixo-astral’. Beijo Brasil, o pai tá ‘on’!”, brinca.

Na próxima terça-feira, o talent show chega em seu terceiro episódio, com 14 participantes, que disputam o troféu da cozinha mais famosa do país, além de R$300 mil e prêmios dos patrocinadores.

Detalhista e pragmático, o aspirante a cozinheiro profissional acredita que suas características, incluindo a seriedade, podem levá-lo a erguer o troféu de ganhador.

O programa vai ao ar sempre após o Faustão na Band, a partir das 22h30, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay. Além disso, o MasterChef Brasil também ganha exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, toda sexta-feira, a partir das 19h25.

Sobre o que mais gosta de cozinhar, Bruno conta que a sua descendência e a região em que nasceu são dois fatores de peso que influenciam seus gostos culinários.

“Eu fui escolhido por ser um bom cozinheiro, eu fui escolhido por ser a pessoa que eu sou, eu não quero ser nada diferente disso”, declara.

“A minha cozinha é uma base italiana, que eu trago da minha família, e o meu lugar de nascença, que é Minas, lá de Barrosinho, então a gente junta as duas cozinhas e traz muita coisa legal pra vocês. Eu amo uma massa, sou especialista em risoto, e tô aqui pra mostrar tudo que eu sei pra vocês”, finaliza.