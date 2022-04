Bruno Chelles revela clipe de “Rainha da Minha Bateria”, parceria com Juliano Moreira

Conhecido por seu trabalho no trio 3030, o artista vem seguindo em paralelo sua carreira solo.

Fenômeno à frente do 3030, Bruno Chelles segue em paralelo com sua carreira solo, apresentando trabalhos vibrantes. Agora, na terça-feira (19), o artista revelou a faixa “Rainha da Minha Bateria”. A música, que conta com participação de Juliano Moreira fala sobre a saudade do carnaval, ou de um amor de carnaval.

Lançada junto à clipe, gravado no Rio de Janeiro, o registro audiovisual mostra uma rua no centro da cidade, onde normalmente acontecem alguns dos blocos de carnaval mais tradicionais do país.

Em meio ao Carnaval fora de época, o novo som cai como uma luva. Além disso, os fãs de Chelles conseguirão ver um lado mais romântico do artista.

Carreira solo

“Rainha da Minha Bateria” é o segundo single solo da carreira de Bruno Chelles. A faixa, segue o aclamado lançamento de “Meu Sol”, música gravada no Sul da Bahia e que despertou ao mundo o trabalho independente do artista.

“Foi um som que começou numa caminhada de volta pra casa, o refrão veio naturalmente, a primeira coisa que surgiu na mente. Estava conversando com a Sol, que inclusive é a atriz do clipe, e eu gosto muito de fazer música com nome de mulher, aí veio a inspiração e a música saiu”, conta Bruno como surgiu o single.