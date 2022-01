Bruno Avelar se destaca no mercado Internacional e lança a maior imersão de Network do mundo nos EUA

Com tantos anos vivendo e empreendendo em outros países, o projeto da mentoria visa incentivar as pessoas que desejam sair do Brasil a se planejarem antes de tomar qualquer decisão

Dezoito anos de vivências e experiências em países da Europa e nos EUA em uma mentoria de 12 meses para quem quer se mudar para outro país, ou até mesmo já vive por lá. Essa é a proposta do empresário brasileiro naturalizado em Portugal, Bruno Avelar de Souza.

Com tantos anos vivendo e empreendendo em outros países, o projeto da mentoria visa incentivar as pessoas que desejam sair do Brasil a se planejarem antes de tomar qualquer decisão. “A idéia da mentoria nasceu depois de uma viagem para Dubai com meu mentor e amigo Tiago Brunet. Em uma imersão de oito dias lá, entendi a importância de compartilhar tudo que aprendemos ao longo da vida para que as pessoas não cometam os mesmos erros que nós”, explica.

A imersão tem como foco principal orientar as pessoas para que não tomem decisões baseadas em emoção

Aos 36 anos, Bruno já morou em cinco países. “Só na Europa morei em Portugal, Inglaterra e Espanha. E a vida por lá não foi nada fácil”, recorda. Mas, apesar das dificuldades, com muita determinação Bruno foi, dia após dia, traçando seu destino. A primeira experiência foi no ramo de maquiagem, que ele já havia iniciado no Brasil, na época em que morava em Santa Luzia. Aos 15 anos, após passar por dificuldades com seus pais, ele fez um curso e se tornou maquiador. Aos 16, percebeu que queria ter sua própria marca e se tornar empresário. Aos 18, após ter maquiado artistas como Zezé di Camargo, Carla Peres, entre outros, mudou-se para Portugal na esperança de transformar sua vida e de sua família.

O início não foi fácil, mas com persistência e muito trabalho ele viu sua vida tomar outro rumo. Em maio de 2015 mudou-se para Orlando na Flórida, onde fixou sua trajetória como empreendedor, abrindo vários pontos de vendas, atuando em 50 estados Americanos e realizando feiras de cosméticos com mais de 40 marcas de maquiagem. E a mentoria vem a partir desse conhecimento. Ela tem como foco principal orientar as pessoas para que não tomem decisões baseadas em emoção.

Durante a imersão, Bruno lançou o livro “Página 67”, onde ele conta a verdade que ninguém mais conta sobre ser um imigrante

“Ainda não me considero ter chegado ao meu objetivo final, estou com 36 anos, e tenho muito que aprender e dedicar ao meu crescimento como pessoa. Tudo o que conquistei até hoje devo a Deus ,aos meus pais Wellington Alvez e Elaine Avelar, aos meus irmãos Rafael e Diego Avelar, minha esposa Claudia Avelar e aos meus filhos Kevin e Kai que me dão suporte para continuar”, afirma.

E no último dia 15 de janeiro de 2022 em Orlando, mais um capítulo de sua história foi registrado com muito sucesso. O lançamento da maior imersão de Network do mundo: “O Poder do Network” que foi apresentado pela jornalista Patrícia Maldonado e contou com mais cinco palestrantes reconhecidos internacionalmente, além do próprio Bruno, como: Tiago Brunet, Kaká Diniz, Marquinhos Malaquias, Alex Monteiro e Fábio Ruiz. Com um público de 1.400 pagantes, o evento teve a duração de 8 horas e reuniu um público de pessoas interessadas em superar barreiras, fazer conexões, aprender sobre inteligência emocional, mudar de rumo nos negócios, entre outras questões.

E tratou de temas como: “O poder do Network sobre as relações e conexões que podem te levar para o próximo nível”, a “Arte de ser interessante sem ser interesseiro na vida das pessoas que te fizeram crescer”, entre outros assuntos. Um sucesso total de audiência, confessa Bruno Avelar: “Transformar pessoas está diretamente ligado ao meu propósito de vida, por isso vamos fazer um tour mundial por vários países, começando pelos Estados Unidos e passando por Canadá, Brasil, Suíça, Portugal, Inglaterra e Espanha para levar a nossa experiência de vida. Meu objetivo é fazer a diferença na vida de muitas pessoas.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com um público de 1.400 pagantes, o evento teve a duração de 8 horas e reuniu um público de pessoas interessadas em superar barreiras, fazer conexões, aprender sobre inteligência emocional, mudar de rumo nos negócios, entre outras questões

Na ocasião foi lançado também o seu primeiro livro. “Página 67” A verdade que ninguém te contou sobre ser um imigrante que relata muitas experiências sobre sua trajetória de vida como Imigrante e quais atitudes o levaram à viver esse sucesso que atinge todas as pessoas ao seu redor.

Para os interessados o livro pode ser adquirido no link.https://www.amazon.com.br/dp/658871842X?ref=myi_title_dp