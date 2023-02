Bruno Astuto, padrinho das filhas de Glória Maria, homenageia a amiga em suas redes sociais

A jornalista e apresentadora nos deixou hoje (02), depois de travar uma batalha cheia de altos e baixos contra o câncer

O Brasil inteiro lamenta a grande perda de uma das maiores jornalistas da história do país. Gloria Maria, conhecida pela sua assertividade e postura dentro do jornalismo, além dos vários carimbos no passaporte em suas viagens pelo mundo, veio a óbito na manhã desta quinta-feira (02).

Bruno Astuto comove a web com homenagem a amiga Gloria Maria

Entre as muitas homenagens de famosos e colegas de trabalho, uma homenagem em especial comoveu a web. Trata-se de Bruno Astuto, amigo íntimo e padrinho das filhas de Gloria, Laura e Maria. Em sua conta na rede social instagram, Bruno escolheu uma foto majestosa de Gloria e escreveu uma comovente despedida: “Meu amor, como encontrar palavras para o indizível, para este buraco gigantesco que você deixa no meu coração? Minha comadre, madrinha de casamento, confidente, terapeuta, musa e filha adolescente, tudo ao mesmo tempo. Como tenho orgulho de sua bravura, sua coragem, sua força, sua insubmissão, sua luta. Até o último segundo”, introduziu.

“Para sempre fantástica”, escreveu Bruno Astuto em despedida a amiga Gloria Maria

Ainda no mesmo post, Bruno continuou: “Quanta generosidade a sua, em nos abençoar com seu amor e em nunca ter desistido de esmagar a ignorância do preconceito. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu exemplo, o exemplo do Brasil”, enalteceu.

Bruno justificou ainda a escolha da foto utilizada para ilustrar o post: “Entre tantas fotos que permearam nossa vida, creio que esta é a que mais representa, sentada no trono da sua ancestralidade e da sua majestade. Para sempre fantástica!”, finalizou.