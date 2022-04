Bruna Viola fala sobre estreia no cinema, novo empreendimento e os desafios da fama

A cantora é a convidada da nova temporada do programa Odair Terra no Canal Rural e Canal do Criador

O programa Odair Terra desta semana, visita a casa da cantora Bruna Viola. Logo na abertura da atração exibida no Canal Rural e Canal do Criador, o apresentador relembrou que conheceu a cantora quando ainda era bem jovem. “Você faz parte da minha história desde que eu era pequenininha. Eu tinha muita vergonha de aparecer nas câmeras, era bem caipira do mato”, contou a famosa, rindo.

Na sala de Bruna, um troféu cobiçado por todos os cantores. A moça faz questão de mostrar o ícone do Grammy Latino que conquistou em 2017, pelo álbum “Melodias do Sertão”: “Eu olho pra esse prêmio e penso ‘minha ficha não caiu ainda, não é possível’, que conquista! Passa um filme na cabeça daquela violeirinha lá de Cuiabá que começou tocando nos encontros de violeiros, é indescritível!”.

Como não poderia faltar, Bruna Viola cantou grandes clássicos do sertanejo. “Viola Divina”, “No Ponteio da Viola” e “Evidências” foram alguns dos sucessos apresentados pela cantora. Quem assistir ao programa Odair Terra, vai conhecer a intimidade da violeira. O apresentador mostrou detalhes da casa da famosa, que vive com a família e oito cachorros de estimação.

Bruna Viola inaugura empreendimento e estreia no cinema

Além de artista, Bruna é empreendedora. O programa Odair Terra mostra com exclusividade a inauguração do “Brasa e Viola Empório das Carnes”. O estabelecimento fica em São José do Rio Preto, cidade em que a famosa mora.

Emocionada, Bruna Viola contou sobre a importância de sua família e relembrou um conselho da mãe: “Esse mundo da música, de televisão e mídias, é um mundo que ilude bastante a gente. E minha mãe sempre me ensinou ‘pé no chão, não se iluda com o que muitos vão dizer e prometer pra você. Faz o seu trabalho, segue seu caminho com Deus na frente. Pode sonhar, sonha alto mesmo, mas os seus sonhos, não o que os outros prometeram de sonho pra você’”.

Por fim, Bruna Viola contou detalhes de sua estreia no cinema. A cantora participa do filme “Sistema Bruto”, que retrata a vida de Bruna e Rosa, duas amigas que, além de frequentarem os mais badalados bares e festas sertanejas do interior, também são apaixonadas por velocidade e adrenalina.