Bruna Lombardi e outras atrizes apoiam evento gratuito da Semana Mundial da Felicidade

O evento acontecerá no formato virtual para que todos possam participar

O que é mais importante do que estar feliz? Para celebrar a felicidade como um direito humano, foi criado o evento internacional “World Happiness Fest” (“Festival Mundial da Felicidade” em tradução livre). Ele acontecerá no Brasil entre os dias 17 e 21 de março, na Semana Mundial da Felicidade.

“Estamos vivendo um processo muito intenso de busca, e a coisa mais linda que tem é a gente entregar ferramentas para as pessoas se conhecerem, buscarem e terem consciência para fazer suas próprias escolhas”, diz Mariana Gold



No Brasil, o público contará com um evento on-line e gratuito organizado pelo Wholebeing Institute e pela plataforma R.evolution Club, representados por Henrique Bueno e Luiza Figueira de Mello, respectivamente. Serão realizados painéis com mais de 70 profissionais no festival, entre eles Bruna Lombardi, Mariana Goldfarb, Mariana Ferrão e Maria Paula.



Além da atriz Bruna Lombardi, a jornalista Mariana Ferrão também estará presente no evento



“A palavra Felicidade ficou muito batida, mas nunca foi tão necessário falar sobre o tema. Vivíamos de uma maneira, sem prestar atenção ao que acontecia, e os desafios são gigantes. Como lidar com a Felicidade quando a situação não é a ideal? Precisamos buscar a felicidade em qualquer circunstância, só vai nos ajudar a enfrentar tantos problemas”, explica Bruna, que fundou a Rede Felicidade.

O evento ajuda os participantes a reduzir a ansiedade/estresse constante para que possam viver uma vida emocionalmente equilibrada



Com o objetivo de reconectar o indivíduo com a natureza e com a comunidade, o evento contará com yoga, meditação, caminhadas na natureza, atividades culturas, rodas de conversas, além da participação do monge Saamdu Chetri, da Facilitadora Espiritual de Consciência, Satya, e muito mais.



“Evidências científicas apontam para inúmeras consequências positivas atreladas à felicidade. É por isso que estamos tão felizes em trazer o World Happiness Fest para o Brasil. Para falarmos de felicidade e sua relação com temas como saúde, bem-estar, educação, felicidade no trabalho, novas tecnologias, governança e impacto social. Para reunir estudiosos globais e solidificar uma agenda positiva desse tema tão fundamental e urgente”, finaliza Henrique Bueno, representante da Wholebeing Institute.

Semana Mundial da Felicidade:

De 17 a 21 de março

Inscrições: link