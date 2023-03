Bronzeamento a jato X bronzeamento natural: entenda a diferença

Fernanda Melo, a fundadora da Cactos Bronzeamento, traz detalhes sobre as duas opções de bronzeamento mais comuns

O Brasil é o quarto maior consumidor mundial do setor de beleza e bem-estar e o maior da América Latina. Os dados são da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).

“Feito por profissionais qualificados, uma sessão de bronzeamento é, infinitamente, mais segura do que tomar sol em exposição natural e direta”, alerta Fernanda Melo

Entre as tendências em alta no segmento, se destaca o serviço de bronzeamento natural. E neste mercado, a Cactos Bronzeamento faz grande sucesso em São Paulo, pois, até mesmo durante o verão, em que os dias são ensolarados, clientes disputam um horário para poder exibir o bronzeado e a famosa marquinha por aí.

O bronze na máquina é um tratamento gradativo de, no mínimo, seis sessões.



“Feito por profissionais qualificados, uma sessão de bronzeamento é, infinitamente, mais segura do que tomar sol em exposição natural e direta. Além do que, a marquinha fica mais evidente. Por isso, os clientes continuam procurando mesmo no verão”, explica a fundadora da Cactos Bronzeamento, Fernanda Melo.

A clínica oferece quatro opções de bronzeamento, mas, Fernanda explica a diferença entre os dois mais procurados por suas clientes.

Bronze a jato

“Ideal para quem deseja resultados rápidos. Cobre 75% das cicatrizes, manchas e marcas de celulite. A duração é de 7 a 12 dias”, comenta a executiva.

Bronze na máquina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É um tratamento gradativo de, no mínimo, seis sessões. O intervalo é de 48 horas de uma para outra. “Depois de alcançar a marquinha ideal, o espaço pode ser de meses. E ainda está chegando na clínica uma nova opção de bronzeamento”, finaliza Fernanda Melo.