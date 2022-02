Competição de dança “Breaking do Verão” reunirá atletas nacionais e internacionais no Rio de Janeiro

O evento vai unir esporte, cultura, música e muitos talentos

Apesar de não ser valorizado como deveria, o estilo de dança “breaking” estreará como modalidade olímpica em Paris 2024, o que pode significar muitas medalhas para o Brasil. Enquanto isso, os apaixonados por dança podem conferir a competição internacional “Breaking de Verão”, que acontecerá no próximo fim de semana, 19 e 20 de fevereiro, no Parque Madureira, no Rio de Janeiro.

A curadoria técnica do evento é de Pelezinho, b-boy que cresceu em São José do Rio Preto-SP e que se tornou o responsável por colocar o Brasil no mapa mundial do breaking (Foto: Larissa Kelli)



O “breaking” é uma dança de rua que compõe a cultura do hip-hop e se popularizou em Nova Iorque nos anos 70. Um estilo tão importante culturalmente precisava de um evento à altura, que é o que promete o “Breaking do Verão”. O evento vai unir esporte, música, dança, palestras, oficinas e workshops.

Os nomes que estarão à frente das carrapetas no evento serão o DJ carioca Def e DJ Mf (Foto: Larissa Kelli)



“O Breaking do Verão chega para dar mais visibilidade a essa nova modalidade olímpica sem perder a verdade. Acreditamos que essa competição irá fazer com que as pessoas conheçam mais a fundo a cultura e o que está por trás dessa dança desportiva. O breaking é uma ferramenta de transformação fortíssima e queremos trazer esse olhar para as pessoas” afirma Fernando Bó, idealizador da competição.

Essa será a primeira vez que um evento de breaking é transmitido em TV aberta (Foto: Kien Quan/Red Bull Content Pool)



Ao todo, serão 32 atletas, sendo 16 b-boys e 16 b-girls, participando da do “Breaking do Verão”, competição realizada pela agência Fábrica. O campeonato começará no sábado, 19, com as oitavas e quartas de final. Já as semifinais e finais acontecerão no domingo, 20. O evento será transmitido pela TV Globo, no “Domingo Espetacular”, no domingo, às 10h.



Assim como o skate e surf, o breaking possui seu próprio “Life Style”. A nova modalidade olímpica tem sua própria música, arte e dança (Fotos: Fabio Piva e Little Shao/Red Bull Content Pool)

Serviço:

Local: Parque Madureira Mestre Monarco – Half Pipe – Entrada: Portão 6

Endereço: Rua Cotijuba, 2 – Rocha Miranda, Rio de Janeiro

Gratuito, com retirada de ingressos a partir do dia 14/02, às 12h, no site da Ingresse