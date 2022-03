Brasilienses marcaram presença no Circuito LIVE! RUN XP

A próxima parada do circuito será em Porto Alegre, no dia 02 de abril

O brasiliense aproveitou o último domingo para se exercitar. Atletas profissionais e amadores, nas modalidades infantil e adulto, participaram da etapa Brasília do Circuito LIVE! RUN XP, realizada pela primeira vez na capital federal.

Mais de 2.000 pessoas passaram pela arena montada no Eixão Sul e puderam, ainda, curtir uma programação especial com aulas de yoga, treinamento funcional, massagem, bate-papo com especialistas em saúde e a Corrida Kids. A próxima parada do circuito será em Porto Alegre, no dia 02 de abril.

Vanessa Thomé, líder da XP no Centro-Oeste, é triatleta e capitaneou o time da empresa que esteve no evento. “A XP tem um lema: acreditamos que investir no esporte transforma a vida das pessoas de uma forma geral. Para além da educação financeira, investimos também no bem-estar da população”, disse.