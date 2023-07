Brasília terá feira LGBT e parada do orgulho no fim de semana

Dias 8 e 9 de julho serão marcados por shows, balcão de empregos para LGBTs, serviços de saúde e parada do orgulho

O festival LGBT Brasília Orgulho está comemorando 25 anos de história e fecha os 16 dias de evento com uma grande novidade: no sábado (8), será realizada a primeira edição do Mercado Borboleta, no espaço abaixo do viaduto da Galeria dos Estados, entre 10 e 20 horas. O viaduto fica localizado no centro da capital federal, entre o Setor Comercial Sul e o Setor Bancário Sul, no Eixo Rodoviário de Brasília. O espaço exibe a maior pintura de arco-íris LGBT do país, com uma arte feita pelo Brasília Orgulho em 2022.





O evento iniciará com o Orgulho Pet, um concurso único no Brasil em que tutores e tutoras LGBTs desfilam com seus pets fantasiados com a temática arco-íris. Serão oferecidos prêmios em dinheiro de R$ 300 para o 1º lugar, R$ 200 para o 2º lugar e R$ 100 para o 3º lugar. Para participar, basta chegar às 9h30 no local e se inscrever. É obrigatório que o pet esteja usando algum item com as cores do arco-íris.

Outra atividade do fim de semana é a feira, que contará com 25 expositores que terão disponíveis entre itens vintage, bandeiras LGBTs, vestuário e alimentação para todos os gostos. Haverá apresentações de shows de artistas locais, balcão de empregos para LGBTs, oficinas de saúde e direitos humanos, além de estandes para empreendedores do DF comercializarem seus produtos.

Festival LGBT Brasília Orgulho 2022



Entre as apresentações musicais, a drag queen e apresentadora Pikineia tomará conta do palco. Serão oferecidos também, testes de HIV e hepatites, além de orientação sobre saúde pelo Ministério da Saúde, um dos apoiadores do evento.

O Mercado Borboleta será realizado um dia antes da Parada do Orgulho LGBT, a responsável por ocupar Brasília com muito orgulho neste domingo (9), a partir das 14h, com saída do Congresso Nacional. Criada em 1998, esta é a terceira parada do orgulho LGBT mais antiga do Brasil, além de ser a primeira parada zero carbono na América Latina. O festival tem uma consultoria especializada na área que contabilizará todo o carbono que o evento gerará e o número exato de árvores que deverão ser plantadas no Distrito Federal para mitigar o impacto ambiental causado.

Brasília terá feira LGBT e parada do orgulho no fim de semana



Cidade Orgulho:

Desde 2021, as ações do Brasília Orgulho são um grande marco para o ativismo não só brasileiro como latinoamericano. O Cidade Orgulho é o primeiro, e até agora único, projeto de intervenção artística urbana LGBT da região. Por meio de iluminação, pintura, adesivagem, decoração e instalação de obras em diversos materiais, o projeto colore de arco-íris espaços públicos da capital federal. Com isso, esses locais são ressignificados e a relação da população com o lugar em que vive também muda.

População LGBTQIA+ no Distrito Federal:

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) feita em 2021 pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), mostrou os resultados do perfil sociodemográfico de pessoas LGBTQIA+ do DF. O levantamento aponta que em 2021, 87.920 pessoas se identificaram na sigla, o que equivale a 3,8% da população com 18 anos ou mais, sendo 1% transgênero e 3% lésbicas, gays, bissexuais e outros. Na educação, 44% das pessoas que se enquadram na sigla e tenham 25 anos ou mais têm superior completo, contra 34% entre a população hétero-cis-normativa. Já no mercado de trabalho, 65% dos LGBTQIA+ declararam estar trabalhando.

Serviço:

Mercado Borboleta

Data: 8 de julho (sábado)

Horário: das 10h às 20h

Local: viaduto da Galeria dos Estados

Concurso Orgulho Pet

Data: 8 de julho (sábado)

Horário: a partir das 9h

Inscrição na hora

Prêmio em dinheiro para os 3 primeiros colocados

Parada do Orgulho LGBT

Data: 9 de julho (domingo)

Horário: a partir das 14h

Local: concentração no Congresso Nacional