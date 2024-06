Brasília sedia festival internacional de dança entre Angola e Brasil entre junho e julho

Brasília sedia a partir desta quinta-feira (27) um festival internacional de dança entre Angola e Brasil. A 8ª edição do Festival Intercâmbio de Dança entre Brasil e Angola (IDAEB) celebra a cultura negra e a arte da dança, com renomados profissionais brasileiros e angolanos.

Deyvron Noël abre o festival com o espetáculo “Em suas marcas, prontos, atire, dance”



O evento terá uma variedade de estilos como kuduro, popping, breaking, afro house, samba no pé e passinho, além de dança clássica moderna e contemporânea. A programação diversificada inclui apresentações, oficinas, palestras, competições e batalhas de dança abertas ao público.

As oficinas de dança terão vários níveis, desde amadores até profissionais.



O Festival traz à capital federal dançarinos que são referências da arte em Angola, como Vandro Poster (Kuduro e Afro House), Hellie Groove, (popping) e B-Boy Erivan (breaking). Além de performar, eles darão oficinas de dança para o público. Entre os brasileiros estarão na cidade JP Black (locking), Luara Bombom (samba), Gil Tobias (jongo), Laranjinha (passinho), Bruno Vitor (jazz funk) e Geo (afrofusion). A dança contemporânea estará representada por Kaled Andrade e Giselle Brito, coreógrafa e professora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília.



As oficinas de dança terão vários níveis, desde amadores até profissionais. Segundo Lenna Siqueira, coordenadora e idealizadora do Festival IDAEB, em conjunto com o dançarino angolano Dilo Paulo, o objetivo é oferecer uma programação para artistas, coreógrafos e profissionais da dança, mas também para todas as pessoas que amam dançar e se movimentar. “Vamos receber pessoas de todas as idades, origens e níveis de habilidade para incentivar o aprendizado, a troca de conhecimentos, experiências, técnicas, talentos e o fortalecimento da arte”, explica.



O público poderá acompanhar as batalhas de dança entre artistas angolanos e brasileiros, assim como a Mostra Expressão, evento competitivo que premiará as melhores performances de dança com valores de até R$ 4 mil. As premiações serão destinadas a atuações individuais, duplas, trios e grupos, tanto para profissionais quanto para amadores. Outros destaques do evento são a ballroom especial, produzida pela famosa House of Zion, de São Paulo, que inclui uma oficina e uma roda de conversa com Raio Zion e Úrsula Zion, e a festa de encerramento no dia 14 de julho, com o DJ Umiranda, mineiro radicado no Distrito Federal, e artistas convidados.



A edição de Brasília é especial por abrir, pela primeira vez, o diálogo artístico com a França. Com o apoio da embaixada francesa, o IDAEB trouxe à cidade o dançarino Deyvron Noël, que fará a abertura do festival com o espetáculo “Em suas marcas, prontos, atire, dance”, no Espaço Cultural Renato Russo.

É a primeira vez que o Festival IDAEB sai do circuito Luanda-Rio de Janeiro e vai até o dia 14 de julho, com programação prevista para ocorrer no Centro Cultural Banco do Brasil, no Espaço Cultural Renato Russo, no Centro de Dança do Distrito Federal e nas cidades do Gama, São Sebastião e Ceilândia.

A bilheteria e programação de todas as atividades estão no site e no Sympla.