Brasília receberá o evento ‘Viva Saúde’ neste sábado promovido pela Assefaz

Proposta é reforçar os cuidados com a saúde dos seus beneficiários

A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) lança neste sábado, 28 de janeiro, sua nova marca institucional “Viva Saúde”. A iniciativa busca ampliar as formas de pensar os cuidados com o corpo, a saúde e o bem-estar de cada cidadão. O evento será aberto ao público e ocorrerá de forma gratuita das 9h às 12h, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek (com estrutura instalada no estacionamento 12 do Parque Ana Lídia).

Diretora-presidente da Assefaz, Gildenora Dantas

Será uma manhã ao ar livre, com acesso a serviços gratuitos e exclusivos de assistência médica, nutricional e social, dança, música, sorteio de prêmios e brindes, recreação para crianças, divulgação de serviços personalizados oferecidos pela Assefaz, entre outras atividades.

A diretora-presidente da Assefaz, Gildenora Dantas, afirma que a nova marca centraliza toda a cadeia de ações de promoção e prevenção da saúde da Fundação, com a oferta de diferentes serviços e práticas saudáveis para o dia a dia do beneficiário. “A marca é sustentada em quatro pilares: promoção da saúde, prevenção de doenças, educação em saúde e coordenação da saúde. Vamos oferecer programas de saúde completos, com atendimento especializado e ações personalizadas às necessidades de cada beneficiário”, pontua Gildenora.

Diretor em Saúde da Assefaz, Thiago Braga

O diretor em Saúde da Assefaz, Thiago Braga, explica que a Fundação quer mais do que apenas ofertar um plano de saúde. “Nosso objetivo é que o beneficiário tenha na Assefaz uma parceira para buscar mais qualidade de vida, para melhorar sua saúde por meio de uma série de atividades regulares. A marca Viva Saúde une o que temos de melhor em prevenção e promoção, com atendimento de um time de profissionais especializados, oferecendo o melhor de acordo com a necessidade de cada beneficiáro”, destaca o gestor.

Durante o evento serão apresentados ainda os diferenciais da marca, com a oferta das melhores ações de cuidado com o corpo e a saúde. O lançamento contará com a presença de parceiros da Assefaz.

Serviço

O que: Lançamento de marca institucional de promoção e prevenção em saúde

Quando: 28 de janeiro, das 9h às 12h

Onde: Estacionamento 12 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek (ao lado do Parque Ana Lídia).

Público: Atividade gratuita e aberta ao público

Promoção: Assefaz em parceria com Drogaria Vitabel, Sírio-Libanes, Sesc, Amparo Saúde, Caesb, Conexa, Grupo Santa, Sabin, Special Pharmus, Gympass, Espaço Physio, Hospital Santa Lúcia.