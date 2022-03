Brasília recebe etapa da corrida LIVE! Run XP no dia 13 de março

Prova acontece no dia 13 de março com largada do Eixão Sul e três distâncias: meia-maratona, 10 km e 5 km

No próximo dia 13 de março, Brasília recebe a segunda das 11 etapas da corrida LIVE! Run XP. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo aplicativo da LIVE!EXPERIENCE ou no site https://www.liveoficial.com.br/live-run, criados especialmente para o circuito. Além do Distrito Federal, o evento percorrerá sete estados brasileiros, sempre com três percursos: 21 km, 10 km e 5 km, e a Corrida Kids.



A largada da etapa brasiliense será no Eixão Sul, na altura da Estação 102 do metrô, às 6h30 para quem corre a meia maratona, e às 6h45 para as demais distâncias. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo, com número de peito, camiseta LIVE!, sacochila, meia, toalha, e a medalha. Os kits podem ser retirados na loja da LIVE!, no Iguatemi Shopping, nos dias 09, 10 e 11 de março. Clientes XP ganham, ainda, uma camiseta finisher e acesso à área VIP do evento.

“Desde sua fundação, há 20 anos, a XP sempre investiu em frentes que ajudam a transformar a vida das pessoas. Por isso, a gente fica muito feliz de estar ao lado da LIVE! nesta iniciativa tão bacana de incentivo à prática do esporte”, complementa Caroline Namora, head de Marketing da XP.

No sábado (12), a partir das 9h, a arena estará funcionando para atividades como treino funcional, aulas de spinning e yoga, bate-papo com especialistas em corrida, oficinas de saúde, e também para a entrega de kits. A Corrida Kids acontece no fim da tarde, às 17h. A estimativa da organização é que cerca de três mil pessoas participem das provas e das atividades na arena ao longo do fim de semana.

“Brasília é a capital do país, local conhecido por promover eventos de alto nível e ponto estratégico para nosso circuito. A LIVE! RUN XP é mais que uma corrida. Um encontro multiesportivo, com dois dias de programação e diversas atividades ao longo do fim de semana, que tem como ápice a prova no domingo. A cidade tem muitos atletas e assessorias esportivas, pessoas que respiram atividade física e procuram um estilo de vida saudável, além de ser uma praça muito importante para nós. Uma combinação perfeita para a realização do nosso evento”, ressalta Bruno Lustre, gestor de eventos da LIVE!.

Inscrições com desconto

Clientes da XP têm desconto de 40% no valor das inscrições. As vantagens aos clientes da patrocinadora oficial do Circuito LIVE! RUN incluem camisetas exclusivas de finisher e acesso à área vip. Além disso, os corredores que ainda não são clientes da XP têm a opção de utilizar o valor da inscrição, de R$ 100, em abertura de uma conta de investimentos.

presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Entre fevereiro e dezembro de 2022, o circuito passa por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Distrito Federal.

Sobre o Circuito LIVE! Run XP

O Circuito LIVE! RUN XP de Meia-Maratona tem percursos de 21 km, 10 km e 5 km, além da Corrida Kids, e vai estar presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Entre fevereiro e dezembro de 2022, o circuito passa por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Distrito Federal. A série de provas de corridas de rua é organizada pela LIVE!, uma das referências nacionais em moda fitness, e tem o patrocínio oficial da XP, plataforma líder em serviços financeiros no Brasil.

Calendário LIVE! RUN XP 2022

1ª etapa: Florianópolis – 13 de fevereiro

2ª etapa: Brasília – 13 de março

3ª etapa: Porto Alegre – 2 de abril

4ª etapa: Salvador – 22 de maio

5ª etapa: São Paulo – 12 de junho

6ª etapa: Jaraguá do Sul – 24 de julho

7ª etapa: Rio de Janeiro – 14 de agosto

8ª etapa: Belo Horizonte – setembro (a ser definida)

9ª etapa: Campinas – 9 de outubro

10ª etapa: Fortaleza – novembro (a ser definida)

11ª etapa: Camboriú – dezembro (a ser definida)