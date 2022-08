Brasília recebe Corona Sunsets com pôr do sol e cerveja gelada, música e clima de praia

Cerveja Corona leva à capital federal um de seus eventos mais icônicos

Está confirmado: a cerveja Corona vai levar à Brasília um de seus eventos mais icônicos, o Corona Sunsets. Famosa por atrair o público para contemplar o pôr do sol e apreciar os momentos em conexão com a natureza, a experiência acontece no dia 24 de setembro à Beira Lago no Setor de Clubes Sul, com direito a boa música e Corona gelada com limão para criar o clima perfeito, refletindo o estilo de vida da marca.

Presente em Brasília desde 2015, a festa Corona Sunsets se popularizou em São Paulo e Rio de Janeiro, e o sucesso se alastrou por diversas capitais do Brasil. O evento está presente em diversos países, como Estados Unidos, México, Itália e Colômbia.

Ainda não há informações sobre as atrações confirmadas para Brasília, mas a edição de Belo Horizonte, realizada no dia 6 de agosto, contou com a presença de Rooftime, Carol Emmerick, Vavá, Lauro Malloy e Kingdom. A festa contempla o público fã de músicas eletrônicas.

Os ingressos começam a ser vendidos em 31 de agosto pelo site da Ingresse, quando mais informações sobre a programação deverão ser divulgadas.