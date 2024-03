Brasília em festa: a capital celebra a arte e o talento dos artesãos!

Evento gratuito promete agitar a capital com feira de exposição e atrações culturais de 19 a 24 de março. Descubra a riqueza do artesanato brasileiro!

Em um movimento vibrante de valorização cultural e fomento ao turismo, Brasília se prepara para homenagear os artesãos brasileiros com um evento que promete ser um dos destaques do ano. Entre os dias 19 e 24 de março, a área externa do Eixo Íbero-Americano se transformará num palco de celebração ao talento, à tradição e à criatividade dos mestres do artesanato nacional.

A entrada franca garante acesso a uma feira expositiva que reúne o melhor do artesanato local, além de atrações culturais que incluem shows de artistas renomados como Teresa Lopes e Dhi Ribeiro, e teatro infantil com peças que prometem divertir a família toda. A programação diversificada visa não apenas entreter, mas também educar e inspirar, reafirmando o compromisso de Brasília com a cultura local e a economia criativa.

O Instituto Evolui, conhecido por sua atuação em projetos culturais e turísticos, organiza o evento com o apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Este esforço conjunto destaca a importância do artesanato como expressão cultural e motor econômico, capaz de atrair visitantes e promover a identidade local.

“O evento é uma oportunidade única para os brasilienses e visitantes descobrirem a riqueza da nossa cultura através do artesanato. É uma maneira de homenagear os artesãos que, com suas mãos habilidosas, mantêm viva a tradição e contribuem para o enriquecimento cultural da nossa capital”, afirma Ocimar Diógenes Feitosa, presidente do Instituto Evolui.

A celebração do Dia do Artesão em Brasília não é apenas um evento, mas um lembrete do valor inestimável da arte manual e da criatividade que pulsa no coração do Brasil. É um convite a todos para explorar, apreciar e apoiar o artesanato brasileiro, numa jornada de descoberta cultural que transcende as fronteiras da capital futurista.