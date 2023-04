Brasília completa 63 anos com evento cultural na Torre de TV

Evento gratuito celebra aniversário da capital federal com shows de Maiara e Maraisa, Joelma, Fundo de Quintal e outras atividades culturais

A capital do país, Brasília, celebra 63 anos nesta sexta-feira, 21 de abril. A cidade, conhecida pela arquitetura modernista e pelo poder político, se destaca também pela cultura local, gastronomia e natureza. Para comemorar a data, o Governo do Distrito Federal, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, a Associação de Educação Cultura e Economia Criativa e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, preparou um fim de semana repleto de atividades culturais na Torre de TV, um dos pontos turísticos mais icônicos da capital.

63 anos: capital celebra aniversário com shows gratuitos de Maiara e Maraísa, Joelma, Fundo de Quintal e outros artistas

Com patrocínio do Banco de Brasília (BRB) e apoio do laboratório Exame, a festa terá programação diversificada para toda a família, incluindo atividades infantis, brinquedos infláveis, pinturas de rosto, cosplay e apresentações teatrais da Cia Teatral Neia e Nando.

63 anos: capital celebra aniversário com shows gratuitos de Maiara e Maraísa, Joelma, Fundo de Quintal e outros artistas



O evento, que se estende até domingo, terá um palco de grandes proporções para receber artistas de renome nacional como Maiara e Maraisa, Joelma e Fundo de Quintal, além de valorizar artistas locais e regionais como Enzo e Rafael, Nego Rainner e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. A ideia é mostrar a diversidade cultural da cidade, onde a cultura nordestina, o samba e o sertanejo ganham espaço, fortalecendo a economia criativa e a cultura local.

63 anos: capital celebra aniversário com shows gratuitos de Maiara e Maraísa, Joelma, Fundo de Quintal e outros artistas

Com entrada gratuita e livre para todos os públicos, as atividades começam às 10h e vão até 20h nos três dias de evento. Os ingressos devem ser retirados previamente na plataforma Sympla.

Confira a programação completa do aniversário de Brasília 63 anos:

21/04 – Sexta-feira

10h à 18h – Atividades infantis da cidade KIDS

10h – Mágico Tio André

11h -Teatro Neia e Nando

12h – Contação de História Nyedja Gennari

16h – Maiara e Maraisa

18h – Enzo e Rafael

19h – Melão

20h – Fim do evento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

22/04 – Sábado

10h às 18h – Atividades infantis da cidade KIDS

10h – Mágico tio André

11h – Teatro Neia e Nando

14h – Contação de história Nyedja Gennari

16h – Nego Rainner

18h – Joelma

20h – Fim do evento

23/04 – Domingo

10h às 18h – Atividades infantis da cidade KIDS

10h – Mágico Tio André

11h – Teatro Neia e Nando

12h – Contação de história Nyedja Gennari

14h – Fundo de Quintal

18h – Orquestra Teatro Nacional

20h – Fim do evento