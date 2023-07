Brasília Champions 2023 traz estrelas do tênis mundial para a capital federal

O torneio de tênis retorna à Brasília com jogadores renomados e destaca a preparação da cidade para grandes eventos

Depois do sucesso da edição de 2022, o Brasília Champions está de volta à capital federal trazendo grandes estrelas do tênis mundial. O evento ocorrerá nos dias 28 e 29 de julho, na Arena BRB, e promete emocionar os fãs do esporte. A venda de ingressos para o torneio terá início nesta quarta-feira (19), e a expectativa é de que os bilhetes se esgotem rapidamente.

Testemunhe a volta dos grandes astros do tênis na Arena BRB

O Brasília Champions 2023 reunirá algumas das principais personalidades do tênis internacional, como o espanhol Carlos Moyá, ex-número 1 do mundo e vencedor de 20 títulos na carreira, incluindo Roland Garros em 1998 e a Copa Davis. Além disso, o chileno Nicolas Massú, ex-número 9 do mundo, e o uruguaio Pablo Cuevas, ex-número 19 do ranking, também estarão presentes, somando mais talento ao torneio.

Não só os astros estrangeiros estarão em ação, mas também dois grandes nomes do tênis brasileiro: Bruno Soares, ex-número 2 do mundo em duplas, e Thomaz Bellucci, ex-21º do ranking mundial. Essa mistura de jogadores internacionais e nacionais promete proporcionar partidas emocionantes e de alto nível técnico.

Brasília preparada para o esporte de elite: O retorno do Brasília Champions

Com um sistema de disputa envolvendo dois times de três jogadores cada, o Brasília Champions terá um total de quatro partidas por dia, sendo duas de simples e uma de duplas. O campeão será o time que acumular o maior número de pontos ao final do torneio. A competição se mostra como uma grande oportunidade para os amantes do tênis testemunharem grandes momentos dentro das quadras da Arena BRB.

Além do torneio principal, o evento trará outras atividades relacionadas ao tênis. O Festival Brasília Champions, realizado paralelamente à competição, reunirá 320 crianças e adolescentes dos Centros Olímpicos do Distrito Federal. Essa iniciativa visa fomentar a prática esportiva educacional e consolidar Brasília como um polo do tênis.

E não para por aí. O Brasília Champions Kids oferecerá um torneio exclusivo para atletas de 8 a 11 anos, que terão a chance de jogar ao lado das grandes lendas do tênis mundial. Essa interação entre as novas gerações e os ídolos inspirará os jovens atletas e poderá despertar talentos promissores no esporte.

A Arena BRB, localizada no centro da cidade, será o palco de todos esses acontecimentos. Com uma área de mais de 830.000 m², a Arena abriga estruturas esportivas e de entretenimento de grande porte, consolidando-se como um dos principais locais para eventos no Brasil. Sua localização privilegiada e a oferta de uma ampla variedade gastronômica a transformam em um ponto de referência tanto para moradores quanto para visitantes de Brasília.

O Brasília Champions é realizado pela Associação Brasiliense de Apoio ao Esporte (ABAE), com apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal e o apoio do Melia Brasil XXI. Com a volta do torneio, Brasília reafirma sua capacidade de sediar grandes eventos e se consolida como um destino esportivo de destaque no país.