Brasília celebra o orgulho LGBT com intervenções artísticas coloridas e inspiradoras

Cidade Orgulho transforma a capital em um cenário de empoderamento e respeito LGBT

Brasília está vivenciando um verdadeiro espetáculo de cores e arte com o projeto Cidade Orgulho, uma das maiores intervenções artísticas do Brasil. Vários pontos da cidade, incluindo o Palácio do Planalto, a Biblioteca Nacional, o SESI Lab e outros, estão exibindo as cores do arco-íris LGBT até 9 de julho, em celebração à 24ª Parada do Orgulho LGBT de Brasília.

Brasília ganha nova vida com intervenções artísticas LGBT

O projeto, que faz parte do festival Brasília Orgulho, busca espalhar a mensagem de empoderamento LGBT e respeito pela sociedade tanto nas redes sociais quanto no espaço urbano. Igor Albuquerque, co-coordenador do Brasília Orgulho e gerente da intervenção artística, destaca que cada detalhe da proposta foi cuidadosamente pensado para que as pessoas tenham uma nova experiência com a cidade e se sintam estimuladas a compartilhar suas fotos nas redes sociais.

É a primeira vez na história do Brasil que a sede do Poder Executivo colore-se com as cores do símbolo máximo do movimento LGBT

Desde 2021, as ações do Brasília Orgulho têm se tornado um marco para o ativismo não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. O Cidade Orgulho é o primeiro e único projeto de intervenção artística urbana LGBT da região, ressignificando espaços públicos através da iluminação, pintura, adesivagem, decoração e instalação de obras em diversos materiais.

Co-coordenador do Brasilia Orgulho Igor Albuquerque

Dentre os pontos de destaque do projeto, destacam-se o Palácio do Planalto, que se coloriu de arco-íris pela primeira vez, a Biblioteca Nacional com um arco-íris de 300 metros quadrados na fachada, o ônibus arco-íris “Alice Bombom, Rainha do Cerrado” na Rodoviária do Plano Piloto, o Museu Nacional com uma rampa nas cores da bandeira do orgulho e o SESI Lab com cataventos arco-íris de mais de 2 metros de altura.

Brasília se transforma em um arco-íris: Conheça as intervenções artísticas do projeto Cidade Orgulho

Além disso, a famosa escadaria da Torre de TV também ganhou destaque, revestida com adesivos vinílicos pela terceira vez, tornando-se um dos pontos mais instagramáveis do projeto. O Palácio do Buriti, sede do Poder Executivo do Distrito Federal, também recebeu uma iluminação especial, mostrando as cores do arco-íris durante a noite.

O projeto Cidade Orgulho tem recebido reconhecimento internacional por sua inovação, conquistando dois prêmios da Interpride, rede mundial de paradas. A iniciativa não apenas transforma a aparência da cidade, mas também estimula a população a repensar sua relação com o espaço urbano e promove a visibilidade e o respeito à comunidade LGBT.

Com o encerramento da 24ª Parada do Orgulho LGBTS de Brasília em 9 de julho, as intervenções artísticas do projeto Cidade Orgulho deixarão saudades, mas a mensagem de respeito e orgulho LGBT permanecerá viva na memória de milhões de pessoas que tiveram a oportunidade de vivenciar essa experiência única e inspiradora.