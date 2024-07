Brasileiros ignoram planejamento financeiro e elevam endividamento

Conforme a última pesquisa do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), 45% dos brasileiros não fazem controle financeiro, e outros 20% utilizam apenas a própria memória para gerenciar suas finanças. Esse comportamento contribui significativamente para o endividamento da população, dificultando o pagamento de contas e a realização de investimentos para a segurança futura.

O empreendedor Leonardo Fernandes

Observando essa lacuna, o empreendedor Leonardo Fernandes e a especialista comportamental Aline Campidele fundaram a ProsperAge, uma empresa dedicada a ajudar pessoas de todas as idades a alcançar o protagonismo financeiro. “Percebemos que falar de investimento era inútil sem antes abordar o planejamento financeiro. E esse planejamento só funciona se houver disciplina e mudanças comportamentais”, explica Leonardo.

A especialista comportamental Aline Campidele

Ambos trabalharam juntos em diversas empresas, atuando nas áreas de RH e financeiro, e frequentemente palestravam sobre aposentadoria e previdência. Essa experiência revelou a necessidade de um entendimento mais profundo das causas que impedem as pessoas de poupar dinheiro e pagar suas contas em dia. “Nas palestras, víamos a dor dos participantes que não sabiam planejar e não aproveitavam os benefícios disponíveis. Tudo isso decorria da falta de planejamento, autoconhecimento e imediatismo”, acrescenta Aline.

A ProsperAge enfoca o comportamento como ponto de partida para mudanças financeiras. “Se a pessoa não tem um comportamento equilibrado em relação ao dinheiro, ela não consegue se planejar, investir ou usar o dinheiro a seu favor”, ressalta Aline. Os empresários acreditam que sua missão é ajudar as pessoas a olharem para suas finanças desde o primeiro emprego até a aposentadoria.

Os workshops da ProsperAge começam com a identificação das necessidades dos participantes, seguidos por técnicas que promovem autoconhecimento e equilíbrio comportamental. “A ideia é que as empresas ofereçam esses workshops para melhorar a saúde financeira dos funcionários, impactando positivamente todas as áreas de suas vidas”, comenta Aline. O programa inclui meditações, debates sobre histórias financeiras e técnicas de PNL (Programação Neurolinguística) para transformar crenças limitantes em fortalecedoras.

Após esse processo, os participantes aprendem sobre conceitos de investimentos, riscos e perfis financeiros. “Falamos de investimentos com base nos objetivos e propósitos de cada área da vida, para que o planejamento financeiro faça sentido”, destaca Leonardo.

Além dos workshops, a ProsperAge oferece mentorias aprofundadas para garantir que os participantes atinjam o protagonismo financeiro. “A educação financeira é apenas um aspecto do autoconhecimento. O planejamento financeiro é um comportamento presente e constante, e identificar a origem de comportamentos como a compulsividade por compras é fundamental para alcançar o equilíbrio”, conclui Leonardo.