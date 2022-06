Brasileiros em Dubai: especialista fala sobre mercado de imóveis de luxo na região

Tom Máximo é corretor internacional e presta assessoria aos clientes que decidem investir na compra de apartamentos na cidade dos Emirados Árabes

Morar em Dubai já é uma realidade para muitos brasileiros que desejam viver e investir em imóveis de luxo por lá. Segundo TOM Máximo, especialista do mercado imobiliário, com a orientação de um bom profissional, o comprador consegue até adquirir imóveis mais baratos do que em Balneário Camboriú/SC, atualmente em primeiro lugar no ranking do metro quadrado mais valorizado do Brasil, passando à frente de grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Atuante no mercado a mais de 12 anos, o corretor, que possui o Certificado de Especialista Internacional em Propriedades (Certified International Property Specialist – CIPS), da National Association of Realtors®️, esteve presente na International Property Show (IPS), entre os dias 22 a 26 de março deste ano, evento de muita relevância do mercado imobiliário internacional, também participou do Annual Investment, também em março, juntamente com grandes investidores, no encerramento da EXPO 2020, com a presença de várias autoridades mundiais e da família real de Dubai, nos Emirados Árabes.

Através deste evento, o também Mentor Imobiliário pode apresentar Santa Catarina e a Região Sul do Brasil, em especial Balneário Camboriú, fechando parcerias e interagindo ainda mais com o mercado do país, que se assemelha em muitos pontos com o brasileiro, segundo explica TOM, em entrevista.

Dubai é uma cidade internacionalmente conhecida por abrigar enormes arranha-céus, o maior shopping center do mundo, com arquitetura moderna e uma luxuosa e animada vida social.

Por todos esses atrativos, e por apresentar um estilo de vida mais seguro e confortável, muitos brasileiros têm buscado investir na compra de imóveis na região, seja para morar, passar férias ou colocar à disposição para aluguel de temporada.

Para TOM Máximo, ser corretor vai muito além de apenas vender metros quadrados. O especialista afirma que é importante que o profissional da área seja um ótimo consultor, vendedor e assessor, proporcionando uma boa consultoria, fazendo a melhor negociação para os clientes e cuidando de todos os detalhes também depois da venda assinada.

Por isso, TOM Máximo presta ampla assessoria aos seus clientes, hoje em dia muito mais seletos, por uma escolha do corretor de optar por uma vida mais equilibrada, pautada não apenas em ganhos financeiros, e alerta para a importância do cliente buscar auxílio por meio de bons profissionais, já que o mercado imobiliário de Dubai valoriza muito a história das pessoas, priorizando conhecer primeiro a pessoa para só depois realizar negócios, o que gera a necessidade de ser bem orientado por quem que conheça a fundo o país.

Quando o seu cliente decide investir na compra de um apartamento nos Emirados Árabes, ele acompanha a pessoa em viagem ao país, apresenta a capital Abu Dhabi, outros Emirados como Sarsha e a famosa Dubai, com um comércio local muito diverso, os melhores lugares para fazer compras, restaurantes e passeios, promovendo a ambientação do mesmo com o país estrangeiro. Porém, se for melhor para o cliente, diversos passos dessa jornada podem ser realizados de forma online.

Todo esse cuidado e conhecimento na área foi adquirido através de muito esforço, de acertos e erros. TOM Máximo entrou na profissão por acreditar que apenas ser um bom vendedor o ajudaria a crescer, mas, ao adentrar no universo de compra e venda de imóveis, percebeu que precisava muito mais do que talento, mas também de dedicação, conhecimento e relacionamento.

Com o tempo, focou em seu desenvolvimento pessoal, adquirindo a formação de coach, Master Mind e estudioso do ser humano, o que o auxiliou nas relações com seus clientes e parceiros de mercado. Para TOM, é essencial que o corretor se apresente ao mercado por meio de vídeos e esteja atualizado em relação a como divulgar os seus imóveis e trabalho. Em viagem aos Estados Unidos, recentemente escutou uma direção de grande autoridade do mercado imobiliário americano, que dizia “no movie, no gain (“sem vídeo, sem ganho”).

Sempre voltado ao que acontece no mercado norte-americano, aprendeu novas técnicas de vendas e as aplicou em negócios próprios aqui no Brasil, após retornar de um período vívido nos Estados Unidos, onde adquiriu bagagens importantes para sua trajetória profissional.

Inspirado na frase “dividir esforços para multiplicar resultados”, o especialista acredita no valor do trabalho em conjunto e em dividir conhecimento. Para o futuro, TOM Máximo, que possui base de atendimento em Orlando, Dubai, Portugal, Brasil e Miami, deseja continuar sua carreira como Mentor Imobiliário, ajudando outros a fazer um mercado imobiliário cada vez melhor aqui no Brasil.