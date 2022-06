Brasileiros descobrem Dubai para estudar inglês, trabalhar e realizar negócios com segurança e qualidade de Vida

Dubai tem atraído cada vez mais brasileiros ávidos por aprender ou aperfeiçoar o inglês

Empresários, artistas, esportistas, turistas e estudantes brasileiros estão diariamente embarcando para um dos destinos mais desejados do mundo. Durante a pandemia, os Emirados Árabes reabriram as portas ao turismo internacional (desde que se testasse negativo para covid), enquanto países do mundo inteiro mantinham fronteiras fechadas para o Brasil. Desta forma, Dubai, uma das melhores cidades do mundo para se viver, voltou a ser muito procurada por quem deseja conhecer, realizar negócios,empreender, trabalhar ou estudar.

Dubai está na moda não apenas por oferecer uma variedade de hoteis estilosos, arquitetura ousada e moderna, passeios turísticos surpreendentes e opções gastronômicas globais, mas sobretudo, tem atraído cada vez mais brasileiros ávidos por aprender ou aperfeiçoar o inglês pois oferece inúmeros benefícios como visto de estudante com permissão de trabalho para o período.

De acordo com dados do Dubai Economy and Tourism-Departamento de Economia e Turismo- principal autoridade para supervisão e desenvolvimento dos setores de economia e turismo de Dubai, o Brasil faz parte do Top20 no ranking de países emissores de viajantes para Dubai. Somente nos três primeiros meses de 2022, mais de 40 mil brasileiros estiveram no país asiático.

“O grande diferencial da ES Dubai é que o aluno tem permissão de trabalho, ou seja, estudantes que vêm estudar conosco a partir de 8 ou 12 semanas recebem o visto de 90 dias. Aqueles que desejam obter visto de 6 meses podem contratar aulas a partir de 16, 20 ou 24 semanas.Também temos o visto de 1 ano para os que contratam a partir de 24 semanas e este visto possui residência, múltiplas entradas e, é bem aceito nas áreas de trabalho. Somos referência para estudantes que desejam estudar inglês, ou executivos que desejam aperfeiçoar o idioma.

Diferente de qualquer outro destino do mundo para se realizar intercâmbio, aqui não é necessário comprovar renda ou comprar passagem de volta ao país de origem para aqueles que contratam o visto de 1 ano. A própria escola solicita o visto que é adquirido de maneira muito simples. O intercambista também terá identidade de residente dos Emirados, que inclui seguro médico básico ampliando suas opções de trabalho, e ainda, poderá abrir conta bancária, explica Daiana Biondo, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da escola de inglês da ES Dubai, responsável pelo mercado brasileiro, português e angolano.

A ES Dubai também auxilia com orientações sobre busca de trabalho e envia oportunidades de empregos para os alunos se candidatarem

No quesito bem-estar é uma das cidades mais seguras do mundo, possui clima agradável o ano inteiro, ambiente de língua inglesa, atmosfera cosmopolita que agrega todas as culturas do mundo (85% da população é composta por estrangeiros de diversas nacionalidades), onde o inglês é a língua mais falada para negócios, educação, comércio e turismo. Dubai está longe de ser um destino caro como muitos pensam, sendo mais acessível realizar intercâmbio aqui do que em destinos europeus ou norte-americanos.

Dubai já garante uma atmosfera de desenvolvimento. A estrutura da escola tem altíssima qualidade, decoração aconchegante, espaços iluminados, ambientes coloridos que transmitem alegria, sensação de conforto e bem-estar, proporcionando um local favorável aos estudos e as relações pessoais”, acrescenta a executiva.

O mercado brasileiro de educação internacional tem crescido anualmente. Em relação a março/abril de 2021, as vendas cresceram mais de 100% em 2022, principalmente porque a pandemia está terminando e as fronteiras reabriram. Com a baixa do câmbio, o mercado aqueceu, criando uma estimativa de crescimento em torno de 30% em março/abril deste ano, com relação a dezembro de 2021 e janeiro de 2022”, aponta a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta).

Os Emirados Árabes Unidos detém uma das maiores economias em crescimento do mundo, movimentada pelo petróleo, turismo, eventos e negócios, ofertando milhares de vagas de trabalho anualmente. Recentemente, a Expo Dubai recebeu 24 milhões de visitantes de todas as nacionalidades. O pavilhão brasileiro ficou entre os 5 mais visitados dos 190 países e obteve mais de 2 milhões de visitas, de acordo com a Apex- Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

A escola ES Dubai teve a oportunidade de contribuir com a empregabilidade de diversos estudantes na Expo e também pelo emirado na área de hospitalidade em hotéis e restaurantes, por conta da alta demanda que a feira proporcionou. A Copa do Mundo Qatar 2022, que será realizada no Oriente Médio, também registra vagas de trabalho em números expressivos, que refletirão fortemente em Dubai por ser um destino vizinho e com pontos turísticos atrativos, porém, falar inglês é requisito fundamental.

Este atrativo universo repleto de oportunidades profissionais, segurança, qualidade para poder viver comodamente livre de impostos também é mais uma das razões para a migração brasileira. Pesquisa do Ministério das Relações Exteriores mostra que existem atualmente 56.264 brasileiros vivendo no Oriente Médio. Os números foram levantados em consulados e embaixadas brasileiras em 2020. Especificamente nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com embaixada do Brasil em Abu Dhabi, residem 5.500 brasileiros. Segundo a apuração, há no total 4.215.800 milhões de brasileiros morando no exterior.