Brasileiro Oderli Feriani conquista o mundo com inovação financeira em tokenização

O empresário brasileiro Oderli Feriani está na vanguarda da revolução financeira global ao liderar a expansão da tokenização com o fundo de investimentos ForestAu Green, que se tornou o primeiro a ser regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) norte-americana.

Desde o surgimento da tecnologia blockchain em 2008, Feriani dedicou-se ao estudo deste mecanismo disruptivo, conquistando reconhecimento internacional com cases de sucesso em diversos países. Sua expertise se estende à tokenização, processo que converte os direitos de um ativo real em um token digital, movido, registrado ou armazenado em um sistema blockchain.

Em 2019, Feriani fundou o ForestAu Green nos Estados Unidos, tornando-o o primeiro fundo de investimentos tokenizado a ser regulamentado pela SEC. Em entrevista, o especialista destaca que a tokenização vai além da tecnologia, exigindo conhecimentos profundos do mercado financeiro e mobiliário.

Feriani, que tem percorrido o mundo para disseminar o conhecimento sobre tokenização, ressalta que, embora tenha iniciado as discussões em 2019, apenas recentemente as empresas demonstraram interesse no tema.

Além de passar pelo Brasil, Feriani levou sua visão inovadora para diversos países, incluindo Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça, Eslovênia, Estônia, Croácia, Holanda, França, Bósnia e Argentina. Em todos esses eventos, especialistas e entusiastas contribuíram para a discussão da tokenização, integrante da revolucionária “era Web 3.0”, a terceira onda da internet.

Feriani prevê que, nos próximos sete anos, todos os principais ativos dos mercados de capitais, financeiro, bancos, moedas, entre outros, estarão dentro do blockchain. Ele destaca ainda que, atualmente, 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) global é tokenizado, equivalente a US$ 300 bilhões, mas projeta que até 2030 esse número atinja 10%, totalizando R$ 16,1 trilhões.

O especialista ressalta o impacto da internet na digitalização de empresas e comércio, comparando-o ao processo atual de valores, moedas e ativos. Entre os cases de sucesso de Feriani está o “Tupan Community Token” (TCT), criptoativo voltado para o crédito de carbono, e o Tupan AuGreen, o primeiro criptoativo emitido por um fundo de investimento tokenizado regulamentado pela SEC.