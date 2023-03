Brasileira que participou de Big Brother nos EUA desabafa: “Acham que somos piranhas”

Em programa apresentado por Maurício Meirelles, Indy Santos contou detalhes da experiência no reality

A paulista Indy Santos que ficou seis semanas no Big Brother dos Estados Unidos, foi convidada do programa “Achismos”, apresentado por Maurício Meirelles em edição especial gravada nos Estados Unidos.

A paulista pontua também as diferenças entre o programa nos Estados Unidos e no Brasil

No bate papo com o apresentador, Indy contou o porque entrou no programa: “Sofri muito preconceito dentro e fora da casa. Entrei para quebrar este estigma que toda brasileira é piranha. Moro na América há dez anos e todo americano que eu converso a primeira coisa que perguntam é se eu sei dançar”.

Ela falou das diferenças existentes entre o programa lá e aqui no Brasil. O sistema de votação é uma delas. Lá o público não participa e quem escolhe quem vai sair do programa são os próprios participantes.

Lá ele teve dificuldade para conquistar um lugar ao sol no reality: “Embora seu inglês não seja o melhor do mundo, a televisão também é para gente e a gente pode participar”.

O preconceito com o jeito latino de ser também foi abordado na entrevista: “Eu como brasileira tenho costume de abraçar, beijar pessoas e falavam que eu estava dando em cima.Existem muitas barreiras a serem quebradas ainda”.