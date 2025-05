Brasil na história de Cannes: relembre os filmes premiados, incluindo a Palma de Ouro de 1962

Pela terceira vez, o diretor Kleber Mendonça Filho será o representante do Brasil na corrida pela Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cinema de Cannes, na França. Mas o país já acumula pelo menos seis vitórias nas categorias principais das competições do evento, além de prêmios nas mostras paralelas.

Um levantamento da empresa de inteligência Oddspedia catalogou todas as vezes que o Brasil foi indicado e premiado em Cannes. A primeira vitória ocorreu em uma categoria que já não existe mais no festival: Melhor Filme de Aventura. O vencedor foi a obra O Cangaceiro (1953), do diretor Lima Barreto, que também compôs o elenco. O filme também foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio internacional.

Na edição de 1962, a comédia dramática O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, conquistou a inédita Palma de Ouro para o Brasil. O filme narra a trajetória do cristão Zé do Burro, vivido por Leonardo Vilar, em busca de cumprir uma promessa de entrar na Igreja de Santa Bárbara com a cruz que carrega do interior do sertão baiano até Salvador, após seu burro ter sido curado de uma infecção.

Desde então, o filme foi o único brasileiro a conquistar a premiação máxima do festival, mas o Brasil voltou a competir mais vezes, e ganhou outros prêmios. Confira a seguir:

O país foi indicado a pelo menos um prêmio principal de Cannes 18 vezes, em 75 edições do festival. Em 1969, Glauber Rocha dividiu o prêmio de Melhor Diretor com o tcheco Vojtěch Jasný, pelo filme Western e de aventura O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que narra o embate entre cangaceiros, jagunços e coronéis no nordeste baiano.

Já em 1986 foi a vez da atriz Fernanda Torres ser galardeada como Melhor Atriz, junto com a alemã Barbara Sukowa, pela sua performance em Eu sei que vou te amar, de Arnaldo Jabor, filme também indicado ao Palma de Ouro daquele ano. A atriz já mostrava o talento excepcional que a levou a ser uma das indicadas ao Oscar em 2025.

A segunda artista brasileira a vencer como Melhor Atriz foi a veterana Sandra Coverloni, pela sua interpretação na obra Linha de Passe, de Walter Salles, em 2008. O diretor divide com Mendonça Filho o posto de mais indicados ao prêmio principal do festival, ambos com três participações.

“Isso mostra a força da equipe e da formação consistente em dramaturgia em um prêmio. Sandra já vinha do teatro, mais de 22 anos, mas foi a estreia dela no cinema. Lembro que ela falou que foi muito importante a preparação de elenco para se adequar à linguagem, imprimir força, intensidade, mas ao mesmo tempo delicadeza que o audiovisual pede”, analisou a atriz e diretora, Mariana Loureiro, que trabalhou com Salles em Abril Despedaçado (2001) e hoje prepara atores para o audiovisual brasileiro e internacional em seu estúdio, em São Paulo.

VOTO DO JÚRI

Só em 2019, com Bacurau de Mendonça Filho, que o Brasil voltou a levar um prêmio principal para o filme. Desta vez, conquistando o voto do Júri junto com Les Misérables, de Ladj Ly.

Outras categorias em que o Brasil nunca venceu foram o Grand Prix, prêmio entregue pelo júri do festival ao filme considerado mais original, Melhor Ator, Melhor Roteiro e Melhor Primeiro Filme.

Em 2025, o Brasil tem uma oportunidade histórica no Festival de Cannes, com o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, competindo pela Palma de Ouro. Estrelado por Wagner Moura, que já conta com diversas participações em filmes estrangeiros, o longa é um thriller político ambientado nos anos 1970, durante a ditadura militar brasileira.

“Pode ser que esse ano tenhamos o primeiro prêmio de Melhor Ator para o Brasil esse ano. O próprio Kleber disse acreditar que essa é a melhor atuação do Wagner no cinema, e olha que ele já fez personagens incríveis. Acho que tem uma grande expectativa aí”, avalia Mariana, que contracenou com Wagner Moura em Abril Despedaçado.

Metodologia:

Os dados foram levantamentos a partir do histórico presente no portal do festival de Cannes e confirmado por registros do IMDb. A seleção foi feita partindo apenas das categorias principais de Cannes, as quais concorrem os filmes selecionados para a mostra principal.