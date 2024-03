Brasil faz progresso na luta contra a fome com redução de 13 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar

Iniciativas sociais e melhoria no emprego contribuem para a diminuição de 13 milhões de pessoas em insegurança alimentar

Em um avanço notável na batalha contra a fome, o Brasil registrou uma diminuição expressiva no número de cidadãos enfrentando insegurança alimentar. Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Fome Zero, a pedido do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, revela que o total de brasileiros em situação de fome caiu de 33 milhões em 2022 para 20 milhões em 2023. Este declínio significativo é atribuído à melhoria nas taxas de emprego e à redução da insegurança alimentar grave, onde indivíduos passavam dias sem alimentação adequada.

Além das políticas governamentais, organizações não governamentais, como o Sefras – Ação Social Franciscana, desempenham um papel crucial neste progresso. Com 23 anos de atuação no combate à fome, o Sefras não só distribui refeições a pessoas em vulnerabilidade, incluindo as que vivem nas ruas, mas também investe em programas que promovem a geração de renda e autonomia financeira. Essas iniciativas refletem um esforço conjunto para não apenas alimentar os necessitados temporariamente, mas para oferecer soluções de longo prazo que abordem as raízes da pobreza e insegurança alimentar.

Este progresso é uma demonstração poderosa de como a combinação de políticas públicas eficazes, ação comunitária e apoio social podem criar uma trajetória de melhora contínua na qualidade de vida dos brasileiros. Enquanto ainda há muito trabalho a ser feito, os resultados alcançados em 2023 reforçam a esperança de que a fome no Brasil possa ser efetivamente combatida, levando a um futuro onde todos os cidadãos tenham acesso a alimentação adequada e a oportunidades para construir uma vida digna e autossuficiente.