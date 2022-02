Brasil estrela novo vídeo de segurança da LATAM, feito de maneira sustentável

A LATAM neutralizou as emissões de carbono geradas na produção do vídeo

A América do Sul é um lugar de grandes belezas naturais e o Brasil abriga várias delas. Não é à toa que a LATAM optou por trazer destino icônicos dessa parte do mundo no novo vídeo de segurança da companhia. O Brasil, assim como outros quatro lugares, aparece e chama atenção para a diversidade de cultura e a beleza do continente.



O vídeo começou a ser exibido em voos internacionais nesta segunda-feira, 7. A parte em solo brasileiro foi gravado no Rio Grande do Norte, na Praia do Giz e na Praia de Tibau do Sul. Também aparecem no vídeo o São Pedro de Atacama (Chile), Cusco (Peru), Cartagena (Colômbia) e Galápagos (Equador).

No vídeo, funcionários da LATAM convidam os clientes para uma viagem sem fronteiras pelos países atendidos pela companhia no continente



“A escolha do Rio Grande do Norte como destino para representar o Brasil no novo vídeo de segurança da LATAM é resultado concreto e assertivo de relacionamento e posicionamento estratégico. Tenho certeza que iremos inspirar muitos turistas a viajar para o nosso Estado e para o Brasil”, explica Bruno Reis, presidente da Emprotur, órgão estadual responsável pela promoção do Rio Grande do Norte.

O novo vídeo reforça todas as medidas de segurança exigidas pela regulamentação internacional



A gravação no Brasil aconteceu durante dois dias em novembro de 2021. Mantendo sempre o compromisso com a sustentabilidade, a LATAM neutralizou 100% da pegada de carbono gerada nas gravações. Isso ocorreu por meio do projeto CO2BIO, que preserva a Orinoquia colombiana, um ecossistema estratégico para a América do Sul.

“Além de utilizarmos os cenários mais fascinantes da América do Sul, conseguimos incluir os próprios funcionários da LATAM, que representam essa marca todos os dias”, contou Amira Ayoub



Além de reforçar os protocolos de segurança, o vídeo conta com a participação de 60 colaboradores da LATAM de diversos países e ainda apresenta um pouco de cada país, mostrando as belezas naturais e culturais do lugar. “O Brasil está muito bem representado e conseguimos apresentar de maneira envolvente e criativa todas as instruções de segurança”, concluiu Amira Ayoub, gerente de Marketing da LATAM Brasil.

Bruno acredita que a aparição do Rio Grande do Norte no vídeo da LATAM vai movimentar positivamente o local

Diretor: Nicolás Ureta

Agência: Graphene IPG

Produtora Audiovisual: Cinemágica

Duração: 5 minutos 43 segundos

Locações: San Pedro de Atacama (Chile), Cusco (Peru), Cartagena (Colômbia), Galápagos (Equador) e Rio Grande do Norte (Brasil).

Tempo de gravação: 25 dias de produção, viajando pela América do Sul

Quantidade de LATAMers (colaboradores LATAM) envolvidos: cerca de 60