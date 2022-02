Brasil é o segundo país que mais utiliza aplicativo de namoro no mundo

Busca por namoro on-line dobra à medida que os usuários buscam conexões para começar o terceiro ano da pandemia

A Liftoff, plataforma de marketing de aplicativos mobile global, revelou em uma pesquisa que mais de 270 milhões de usuários e fontes prevendo um mercado global de quase US$ 9 bilhões, o estudo mostra que a busca por amor através de smartphones continua aumentando à medida que a pandemia continua afetando os usuários em escala global.

Esses dados se baseiam em mais de 29 bilhões de impressões de anúncios, 201 milhões de cliques em 13,7 milhões de instalações e 79 aplicativos entre 1° de novembro de 2020 e 1° de novembro de 2021.

De acordo com o Pew Research Center, o Brasil possui o segundo maior mercado de aplicativos de namoro, perdendo apenas para os Estados Unidos. Durante o período da pandemia e isolamento social, o interesse do brasileiro em namoro on-line registrou crescimento de 215% dependendo da região do país, sendo o Tinder o app mais popular por aqui.

Os profissionais de marketing mobile devem examinar suas estratégias de engajamento para garantir que possam manter essa onda de novos usuários engajados, obrigando-os a permanecer além dos primeiros dias de uso.

Como as oportunidades de relacionamento ficaram limitadas ao ambiente virtual durante o isolamento, cerca de 270 milhões de usuários de aplicativos de namoro foram registrados em todo o mundo.

Com o aumento do uso de dispositivos mobile conectados à Internet – e a pandemia continuando a inibir as conexões da vida real – esse número de usuários só deve crescer, levando analistas externos a prever que o mercado global de aplicativos de namoro ultrapassará US$ 8,4 bilhões até 2024. Os profissionais de marketing precisam estar atentos para entrar nesse grupo e tornar seus aplicativos globais.