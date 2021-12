Jogos em NFT são destaque em feira da Brais games

Startup paraibana deu destaque aos NFT’s nesta edição

Os jogos em Blockchain e NFTs têm conquistado a atenção de gamers em todo mundo, com a filosofia “play-to-earn”, eles permitem que os players ganhem para jogar ao serem premiados com criptomoedas que podem ser transformadas em dinheiro físico, como real ou dólar.

A Startup paraibana BraisGames tem entrou neste cenário trazendo uma nova proposta para este tipo de jogo, tornando-o mais divertido e atrativo de jogar.

Incubada na cidade de Campina Grande, na Braiscompany, maior gestora de criptomoedas do Brasil e empresa destaque em na área de Tecnologia Blockchain, a BraisGames está desenvolvendo o jogo em NFT “Trix Battle Tactics”, com a proposta de trazer um jogo com mais gameplay, diferente do padrão de jogos desse estilo, como explica o fundador da Startup e CEO da Braiscompany, Antônio Neto Ais.

Empresário destaca inovação da BraisGames no mercado de games. Foto: Camila Ferreira.

“Os jogos em blockchain e NFT têm chamado muito a atenção dos gamers, mas todos eles tem um problema: não são atrativos para jogar. Geralmente você vai lá só fazer a missão do dia para ganhar dinheiro e pronto, o que torna o processo meio que uma obrigação. Nossa proposta com o Trix Battle Tactics é mudar essa percepção dos games em NFT. Nós estamos criando um um jogo muito bom de jogar, que tem um gameplay interessante e que os players vão se divertir e ganhar criptomoedas ao mesmo tempo”, explicou.

Trailer do “Trix Battle Tactics” foi divulgado na primeira edição do Arena Brais. Foto: Jon Borges

