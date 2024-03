Bradesco e CNN Brasil: uma aliança inovadora no SXSW 2024

Descubra como essa parceria promete revolucionar a cobertura de tecnologia, inovação e cultura, direto do coração de Austin, Texas

Em uma jogada estratégica e inovadora, o Bradesco se une à CNN Brasil para oferecer uma cobertura sem precedentes do South by Southwest (SXSW), o renomado festival de tecnologia, inovação e cultura, que ocorre entre 8 e 16 de março, na vibrante cidade de Austin, Texas. Esta colaboração marca uma nova era na forma como o público brasileiro terá acesso aos conteúdos globais mais vanguardistas.

A parceria promete transformar a maneira de vivenciar o SXSW, com a presença do Bradesco permeando não apenas as vinhetas e displays, mas também estendendo-se às barras de notícias e ao exclusivo espaço do estúdio da CNN Innovation, um destaque no telejornal CNN Prime Time. O compromisso com a inovação e a cultura é evidente, com projetos multimídia que incluem desde mídias display no Portal CNN até ações dinâmicas nas redes sociais, utilizando formatos contemporâneos como Reels, TikTok e Shorts.

Nathália Garcia, diretora de Marketing, CRM e Vendas Digitais do Bradesco, ressalta a importância dessa colaboração: “A parceria com a CNN Brasil representa uma oportunidade única de conectar nosso público com conteúdos exclusivos de tecnologia e cultura, essenciais para a marca Bradesco. Esperamos criar uma ponte entre o evento e os espectadores em casa, trazendo insights e curiosidades do cenário global.”

Por outro lado, Mariana Cantarelli, diretora de Estratégia Comercial e Marketing da CNN Brasil, expressa orgulho nessa união inédita: “Contar com o Bradesco nesta jornada reforça nosso objetivo de oferecer uma cobertura memorável do SXSW, sendo pioneiros na montagem de uma content house brasileira no festival. Nossa presença no JW Marriot será um diferencial, com entradas ao vivo e entrevistas exclusivas.”

O CNN Innovation, apresentado por Marcelo Tripoli dentro do CNN Prime Time, será uma das atrações principais, destacando-se como um ponto de encontro para as últimas novidades em inovação. Com apresentação de Márcio Gomes, o telejornal promete trazer as notícias mais relevantes, reafirmando o compromisso da CNN Brasil e do Bradesco com a informação de qualidade.

Essa parceria entre o Bradesco e a CNN Brasil no SXSW 2024 não apenas eleva o patamar da cobertura de eventos culturais e tecnológicos no Brasil, mas também reforça a importância de trazer para o público conteúdos que inspirem e inovem, diretamente de um dos festivais mais influentes do mundo.