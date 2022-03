BR Media e Leo Picon promovem esquenta para o Lollapalooza  

O evento fechado só para convidados, será realizado no Farol Space, novo espaço da marca totalmente dedicado aos influenciadores

No dia 26 de março, das 12h às 17h, a BR Media, consultoria líder em marketing de influência no Brasil, e o criador de conteúdo Leo Picon promoverão um esquenta para o Lollapalooza.

Leo Picon também será DJ no evento

O evento fechado só para convidados, será realizado no Farol Space, novo espaço da marca totalmente dedicado aos influenciadores. Com show do Kevin, o Chris; DJ Samhara; além de próprio Leo Picon como DJ, o evento terá mais de 150 influenciadores convidados.

Com 10 ambientes, como lounge, bar, arquibancadas, área para workshops e muito mais, o Farol Space tem uma área de 420m² voltada para o bem-estar e acolhimento dos influenciadores. Em um só local, os nativos digitais realizam todas as suas atividades diárias, como eventos, gravações, fotos e reuniões.